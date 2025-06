Joy Beune stapte maandag het zomerijs van Thialf op. Sportnieuws.nl sprak daar met de topschaatsster over haar voorbereiding en het cruciale olympische seizoen. Er klinkt nog wat onzekerheid bij de 26-jarige Beune.

"Heel fijn", zegt Beune als haar wordt gevraagd hoe het is om weer op het ijs te staan. "Het is ook wel een gek idee om in juni te schaatsen." Maar het is het leukste wat er is, vindt ze, dus ze is blij dat het de hele zomer kan. Desondanks kan ze er maar een paar dagen van genieten, want: "Ik heb ervoor gekozen om naar Andorra te gaan, om daar op hoogtestage te gaan."

Dat deed ze vorig jaar ook, en dat beviel wel. Dit jaar neemt ze teamgenoten Jesse Speijers en Stijn van de Bunt mee. Alles voor de ideale voorbereiding op de Olympische Winterspelen, van begin 2026. Of ze daar al mee bezig is? "Ik zat er vanochtend nog over na te denken: het voelt nog niet echt als olympisch seizoen. Ik zie het nu nog als elk ander seizoen."

Schaatskoppel Kjeld Nuis en Joy Beune trekken fles champagne open: 'Omdat we wat te vieren hebben' Kjeld Nuis en Joy Beune genoten vrijdagavond van een fles champagne. Het schaatskoppel, dat sinds 2019 bij elkaar is, dronken tijdens het zomerse weer een glas Moët & Chandon.

'Grootste uitdaging'

"Maar er komt tussen kerst en oud en nieuw wel een OKT aan, en dat is wel gewoon heel spannend. Daar moet ik gewoon superfit zijn. Maar dat duurt nog eventjes." Er zitten daar wel wat zorgen, zegt Beune later in het gesprek. "Het OKT is de grootste uitdaging. Je hebt één kans om je te plaatsen voor de Spelen. Daar gaan alle schaatsers pieken, natuurlijk. Daar moet je er gewoon bij zitten en anders ben je niet op de Spelen."

Het olympisch kwalificatietoernooi is de plek waar de schaatsers proberen om een plek af te dwingen op hun favoriete afstand(en) voor de Winterspelen. Daar gaat de schaatsster zich voornamelijk op focussen. "Ondertussen ben je wel bezig met een planning maken voor komend seizoen. Welke wedstrijden je wil pieken of juist misschien moet overslaan. Dus ik ben wel verder aan het kijken dan het OKT. Maar het is wel vrij spannend om te doen, omdat het gewoon niet zeker is."

Nederlandse topschaatsster (24) stopt ineens: 'Eén van de moeilijkste beslissingen ooit' Robin Groot heeft donderdag plotseling haar afscheid als schaatsster aangekondigd. De 24-jarige rijdster van Team IKO-X2O maakte het nieuws zelf bekend op Instagram. 'Eén van de moeilijkste beslissingen ooit.'

Robin Groot

Beune sluit af met lieve woorden voor Robin Groot, die deze zomer aankondigde te stoppen als profschaatsster. Zij waren tot dat moment collega's bij Team IKO-X2O, maar bovenal ook vriendinnen. "Ik vond het niet leuk om te horen. Maar het is haar keuze. En als je niet meer 100% gelukkig bent in wat je aan het doen bent, dan is dat de beste keuze. Ik had het moment niet zelf verwacht. Het is super jammer, we zijn nog maar met een klein groepje. We gaan haar wel missen," deelt de schaatsster.