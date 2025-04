Topschaatsster Joy Beune krijgt lof voor 'heel goede zet' richting toekomst: 'Hoe lekker is dat?'

Topschaatsster Joy Beune verlengde afgelopen week haar contract bij Team IKO-X2O. En niet zomaar: ze tekende tot en met de Olympische Winterspelen van 2030. Een opvallende stap in haar carrière. Is dit een slimme keuze, of zou het haar juist kunnen belemmeren?

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As uitgebreid Beunes beslissing.

“Is het nieuwe contract bij Team IKO-X2O van Beune een slimme zet?”, vraagt Van As aan Hoog. “Ja, het contract is opengebroken en er is voor vijf jaar bijgetekend. Ik begrijp die keuze wel”, antwoordt Hoog.

'Het brengt rust'

Ze licht toe: “Het brengt rust. Ze heeft het vertrouwen gekregen van haar team. Ze is ook echt opgebloeid het afgelopen jaar bij deze ploeg. Vorig jaar maakte ze de overstap en nu zie je dat ze met veel zelfvertrouwen op het ijs staat. Ze heeft het naar haar zin, dus waarom zou je dan niet lekker lang tekenen?”

Hoog vervolgt: “Daarnaast hangt er waarschijnlijk ook een goed financieel plaatje tegenover. Dat geeft ook rust, en dat is ook lekker. Waarom niet? Natuurlijk, het is een lange periode. Je weet niet wat er gaat gebeuren in zo’n team, maar ik denk dat het haar vooral rust geeft.”

Bredere trend

“Dat denk ik ook”, reageert Van As instemmend. Hoog ziet bovendien een bredere trend: “In het hockey zie je nu ook dat contracten worden opengebroken en speelsters voor vier of vijf jaar tekenen. Gewoon omdat ze op hun plek zijn en willen blijven.”

Van As vult aan: “Voor de clubs is het ook prettig. Ze weten dat ze een basis in het team hebben staan.”

Slimme zet

“Precies. Nu heb je Beune gewoon vijf jaar in je team zitten. Nou, hoe lekker is dat? Dan kun je opbouwen. Ik denk dat het voor beide partijen een heel goede zet is geweest”, besluit Hoog.

Beluister de podcast

