Topschaatsster Jutta Leerdam keert na flinke inspanningen terug in Nederland en toont beelden van 'goed kamp'

Jutta Leerdam is weer terug in Nederland na haar trainingskamp in het Spaanse Calpe. Het was alweer even geleden dat de topschaatsster in haar eigen land was geweest, omdat ze na het vorige schaatsseizoen bij haar vriend Jake Paul in Puerto Rico bivakkeerde.

Leerdam maakte tijdens haar trainingskamp aan de Spaanse kust - iets boven Alicante - weinig gebruik van sociale media. Nu ze terug is, heeft de sprintster een update voor haar vijf miljoen volgers: 'Kamp was goed.' Daarbij deelt de 26-jarige Westlandse een video van hoe ze een heuvel op rent.

In een andere story zien we hoe Leerdam iets gevaarlijker bezig is. Met haar skeelers omgebonden lijkt zij bij een scooter te hangen én vindt ze nog de tijd om er een foto van te maken. Het is niet duidelijk of het voertuig daadwerkelijk aan het rijden was en hoe hard het dan ging. Na het scooter-/skeelerritje geniet Leerdam met een vriendin van een drankje bij een strandtent.

Cruciaal seizoen

Leerdam maakt zich op voor haar laatste schaatsseizoen. Ze wil namelijk na de Olympische Winterspelen aan kinderen beginnen met Jake Paul. Dat doet ze het liefst wél met een gouden plak om haar nek na de 1000 meter op de Spelen in Milaan, dus zet de schaatsster de komende periode alles op alles.

Haar vriend Paul doet hetzelfde: de bokser vecht eind juni tegen Julio Cesar Chavez Jr en wil idealiter in 2026 om de wereldtitel vechten. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Tot nu toe koos hij zijn tegenstanders altijd zelf uit. Volgens BoxRec is Paul momenteel de nummer 137 van de wereld. Cesar Chavez staat 87e en wordt Pauls beste tegenstander ooit.

Kinderen

Dat Leerdam en Paul in 2026 aan kinderen willen beginnen, komt door het leven wat de Paul-familie leidt. Jake en broer Logan zijn bekende entertainers en influencers in de Verenigde Staten, die daarom op een afgelegen plek wonen. Jake wil dat zijn kinderen tegelijk opgroeien met die van Logan, vanwege de enorme showwereld waarin zij terecht zullen komen.

Team Jutta Leerdam

Waar Leerdam aanvankelijk een individuele aanpak koos richting de Winterspelen in Milaan heeft ze inmiddels toch een team gevormd. Zo maakte de meervoudig wereldkampioene dinsdag bekend dat Kai Verbij en Ted Dalrymple aan haar Team Kafra zijn toegevoegd.

Op Insstagram geeft Leerdam vervolgens nog een kleine impressie van haar trainingskamp in de zon. Bekijk hieronder de beelden.