Topschaatsster Jutta Leerdam is van alle markten thuis. Naast haar kwaliteiten op het ijs kan ze ook moeiteloos door als influencer op sociale media. Toch moet ze daar volgens kenners mee opletten. 'Je imago kan ernstig worden aangetast.'

Steeds meer topsporters verdienen wat bij als influencer. Ze brengen merken onder de aandacht bij een groot aantal volgers op sociale media. Leerdam is misschien wel de grootste 'sportfluencer' in Nederland. Ze heeft inmiddels vijf miljoen volgers op Instagram en 1,8 miljoen op TikTok.

"Instagram en TikTok geven atleten een extra podium waarop ze kunnen presteren én waarmee ze kunnen schnabbelen", zegt Chris Woerts in gesprek met De Telegraaf. "Zo verdient voetballer Cristiano Ronaldo ruim een ton aan één gesponsorde foto op Instagram.” De Portugees heeft dan ook 660 miljoen volgers op dat platform.

Prioriteit

Volgens sociale media- en influencer-expert Vincent de Boer zijn onlinekanalen nu prioriteit voor atleten. "Tien jaar geleden hadden topsporters één opdracht: presteren. Hun zichtbaarheid hing grotendeels af van sportverslaggeving, interviews of af en toe een sponsordeal die via de club werd geregeld." Nu hebben ze zelf meer controle over wat er over hen naar buiten wordt gebracht.

Win-winsituatie

Om meer belangstelling te krijgen is ook het uiterlijk van belang, weet reclamekenner Max Kohnstamm. "Dat speelt heel erg mee. De een zien we natuurlijk liever in een strak Nike-pak dan de ander", legt hij uit. "Merken zullen eerder aantrekkelijke mannelijke of vrouwelijke sporters als gezicht willen. In het geval van Jutta is dat een win-winsituatie.”

Waarschuwing

Toch zitten er ook risico's aan al die aandacht voor het leven van Leerdam buiten de sport. "Jutta schaatste een relatief slechte wedstrijd nadat ze aan de arm van Jake Paul flaneerde bij die Netflix-bokswedstrijd. Als je je te veel focust op de dingen die niets met de sport te maken hebben en vervolgens slecht presteert, kun je zomaar door het publiek worden uitgekotst”, waarschuwt Woerts.

"Het is daarom essentieel dat de prestaties niet onder de commerciële deals lijden", vult TikTok-expert Joey Scheufler aan. "Een samenwerking moet bovendien bij de sporter passen en niet cringe aanvoelen. Dan wordt het ongeloofwaardig en kan je imago zomaar zeer ernstig worden aangetast.”

Olympisch seizoen

Voor de schaatsster staat momenteel alles in teken van het komende olympisch seizoen. Ze wil haar grote doel bereiken: goud op de 1000 meter tijdens de Winterspelen in Milaan. Vier jaar geleden pakte ze het zilver op die afstand achter Miho Takagi.

Leerdam is dus hard aan het trainen, maar tussendoor vindt ze nog steeds tijd voor haar TikToks. Vrijdag deelde ze nog een grappige video over haar werkzaamheden als influencer en de mening van haar trainer Kosta Poltavets daarover. "Hij vindt dat mijn TikToks me een beter schaatsster maken."