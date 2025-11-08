Oud-schaatsster Yvonne van Gennip brak al op jonge leeftijd door in de topsport. Haar talent werd opgemerkt door een kampioen op de marathon, maar die kwam op 27-jarige leeftijd om het leven tijdens een trainingskamp. Het nieuws had veel impact op Van Gennip.

Van Gennip was als kind al gek van sport. Ze deed korfbal, turnen, softbal, tennis en uiteindelijk ook schaatsen. "Als het maar iets met bewegen te maken had, dan vond ik het leuk. Ik wilde ook gewoon alles uitproberen", vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Haar vader bracht haar overal naartoe, maar vond op een gegeven moment dat ze toch wat concessies moest doen.

Toen ze op de middelbare school zat, had ze niet meer zo veel tijd om te sporten. Dus ging de focus volledig op schaatsen, daar had ze inmiddels ook al veel ontwikkeling gemaakt en trainde ze op hoog niveau. Toch deed ze het nog steeds vooral voor de lol, zelfs toen ze deelnam aan een NK. "Ik werd geloof ik 18e van de dertig. Maar ik zag het echt als uitje. En we kregen ook een ijsje", vertelt ze erover.

Coby Borst

Bij haar derde NK beleefde ze haar eerste doorbraak. Ze werd vierde, maar alleen de top drie mocht bij Jong Oranje gaan trainen. Oud-schaatsster Coby Borst zorgde ervoor dat ze toch bij de selectie kwam.

Borst is helaas later op tragische wijze om het leven gekomen bij een ongeval tijdens een trainingskamp. Ze overleed na een val met de fiets. Dat nieuws had veel impact op Van Gennip. "Zij is degene geweest die een goed woordje voor me deed bij de trainer", vertelt ze. "Anders was het heel anders gelopen en was ik misschien zelfs wel gestopt."

Nederlands kampioen

Het jaar daarop werd meteen duidelijk wat Borst in haar zag. Op 16-jarige leeftijd werd ze Nederlands kampioen bij de junioren. "Toen pas dacht ik: wow, dit is echt leuk." Daarna kwam ze in de kernploeg en mocht ze ook meedoen met toernooien voor de senioren. Ze werd vierde op het WK sprint en derde op de 1000 meter.

Toch bleken de sprintafstanden uiteindelijk niet haar specialiteit. De grootste prestaties op het ijs behaalde ze bij de langere afstanden. Zo werd ze in 1988 drievoudig olympisch kampioene in Calgary op de 1500, 3000 en 5000 meter.

