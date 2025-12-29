Joy Beune heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi misgegrepen naar een ticket voor de 1500 meter. De regerend wereldkampioene werd vierde. Onderweg gebeurde er van alles: haar pak zat niet lekker en ze viel bijna.

Beune had in de top drie moeten eindigen om een plek te krijgen in de matrix, waarmee de startbewijzen worden verdeeld. In de tweede bocht bij haar rit tegen Marijke Groenewoud raakte ze uit balans. Ze plukte daarvoor aan haar pak, want kennelijk zat het niet comfortabel.

'Als ze nu valt...'

Coach Martin ten Hove van Team IKO-X20 kreeg bij die wankeling van Beune een gedachte die hij ook weer moest onderdrukken. “Bij die misser schoot het nog even door mijn hoofd: als ze nu valt, wordt ze aangewezen", zei hij tegen Schaatsen.nl. Direct voegt hij toe dat hij zo'n actie niet werkelijk kan steunen en dat Beune ook niet op die manier zou redeneren.

"Het doet ongelooflijk pijn dat ze na zoveel internationale overwinningen als regerend wereldkampioen nu niet naar de Spelen mag op haar favoriete afstand", zegt Ten Hove. "Zo hard kan het OKT zijn. Die regels hebben we vooraf met elkaar afgestemd, maar dit is een hard gelag. We zitten er met elkaar doorheen. Ik zei ook tegen Joy: ik weet niet wat ik nu moet zeggen. Geen woorden kunnen haar nu hier doorheen trekken."

Kjeld Nuis

Beunes vriend Kjeld Nuis, die op de 1000 meter derde werd, baalt van de opzet van het OKT. De 36-jarige schaatser van Reggeborgh moest kort voor de 1000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi toezien hoe zijn vriendin Joy Beune naast een olympisch ticket op de 1500 meter greep en dat verpestte alles voor hem. "Ik zei tegen mijn fysio, ik heb helemaal geen zin meer", zei hij geëmotioneerd.

"Zij wordt alleen maar eerste van de wereld en omdat nu haar pak of zo niet goed zat en ze twee keer bijna viel, wordt ze vierde", foeterde Nuis. "Had ze zich maar laten vallen, dan werd ze waarschijnlijk aangewezen. Nu doen ze dat niet. Wat een belachelijke kutregels hebben we hier."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.