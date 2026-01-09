Tranen bij Isabel Grevelt (23). De schaatsster probeerde het Nederlandse vrouwenteam bij de EK afstanden in Polen naar goud te rijden op het onderdeel teamsprint. Grevelt, naast Anna Boersma en Naomi Verkerk de derde rijdster, kwam in de tweede ronde ten val. Ze leidde zo het drama in voor Oranje: plek 4 (van de 4 deelnemers).

Wat gebeurde er precies op het Poolse ijs? Volgens NOS-analist Erben Wennemars had de val van Grevelt te maken "met geconcentreerd zijn". Hij zegt verder: "Ze komt op de buitenkant van haar schaats. Ze rijdt niet tegen de voorste schaatser op. Kan gebeuren."

Spannend onderdeel

Vervolgens zei Grevelt in het interview dat ze niet weet wat er gebeurde. "De start ging al niet super. Ik vind het een spannend onderdeel. Het is lang terug dat ik het heb gedaan", zei de voormalig Nederlands sprintkampioene.

Ze legt verder uit: "Volgens mij raakten Naomi Verkerk en ik elkaar. Het is lang geleden [dat ze viel, red.]. Ik probeer erom te lachen, maar ik vind het vervelend. Ik vind het vervelend als mensen afhankelijk zijn van mij. Ik vind het leuk dat ik hier aan de start mag staan. Het OKT zit nog wel in mijn systeem, met de teleurstelling dat het daar niet gelukt is."

Snel vergeten

Af en toe moest Grevelt wat tranen uit haar ooghoeken vegen. Ze komt bij de EK afstanden nog uit op de 500 en 1500 meter. "Daar kijk ik heel erg naar uit. Dit snel vergeten, jazeker", zei ze.

Valpartij Grevelt

Boersma, Verkerk en Grevelt waren in de rit tegen België nog wel goed vertrokken, maar na de aflossing van Boersma ging Grevelt op het rechte stuk onderuit. De titel ging naar de schaatssters uit Polen. Martyna Baran, Kaia Ziomek-Nogal en Karolina Bosiek waren met 1.27,07 sneller dan België en Duitsland. Nederland was de titelverdediger op de teamsprint bij de vrouwen. In 2024 wonnen Femke Kok, Marrit Fledderus en Antoinette Rijpma-de Jong het goud voor de Poolse schaatssters.

