Topschaatser Bart Swings is de succesvolste Belgische atleet ooit bij de Olympische Winterspelen. De 34-jarige Leuvenaar behoort ook in Milaan tot de favorieten. Of toch niet?

Swings is een van de succesvolste langebaanschaatsers ooit op de massastart. In 2018 veroverde hij olympisch zilver en vier jaar later was het raak: goud. Daarnaast is hij tweevoudig wereldkampioen op het nummer dat sinds het seizoen 2011/2012 in de World Cups wordt gereden en sinds 2015 bij de WK afstanden.

Favoriet

De laatste jaren sukkelde Swings nog weleens met zijn lichamelijke gesteldheid. Maar de man die voorheen ook strakke allroundtoernooien reed (tweede bij de EK allround 2016) heeft de weg omhoog weer gevonden. Dit seizoen stond hij bij de World Cup in Hamar weer op het podium van de massastart. Ook veroverde hij de Europese titel.

De Belgische schaatscommentator Bert Sterckx bespreekt in de podcast Sporza Daily de situatie en kansen van Swings. "Die prestaties doen hopen dat hij op zijn minst weer meedoet voor het podium, al is hij minder uitgesproken favoriet dan 4 jaar geleden", zo kijkt hij naar de 34-jarige landgenoot. "Toen was hij heel regelmatig en stond hij vaak op het podium van de wereldbeker. Dat is door de achterstand die hij heeft opgelopen nu wat minder."

Jordan Stolz

Jordan Stolz wil ook meedoen aan de massastart en het Amerikaanse fenomeen won al een World Cup op dat nummer. De rest van het peloton is dus gewaarschuwd voor de alleskunner, want Stolz is zowel de beste sprinter van de wereld als de regerend wereldkampioen allround.

"Er zal volgens mij dan ook hard gereden worden en dat komt Swings niet slecht uit. Al is zijn vorm een paar procentjes minder deze keer, dus we kunnen niet zomaar zeggen: het wordt weer goud", aldus Sterckx.

