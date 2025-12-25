Voor de topschaatsers van Nederland breken er spannende tijden aan. Het olympisch kwalificatietoernooi vindt de komende dagen namelijk plaats en dat evenement in Thialf kan je carrière maken of breken. Het komt namelijk wel eens voor dat topfavorieten door het ijs zaken of simpelweg pech hebben en zich daarom niet plaatsen voor de Olympische Spelen. Kjeld Nuis pleitte onlangs voor een uitzonderingsregel en kan op begrip rekenen van een olympische legende.

Marianne Timmer weet wat het is om te moeten presteren op het OKT. Ze was zelf nooit groot fan van het toernooi en begrijpt de noodkreet van Nuis wel. De 36-jarige topschaatser vindt dat onder anderen hij, zijn vriendin Joy Beune en andere topschaatsers als Femke Kok en Jenning de Boo op voorhand hoe dan ook een ticket voor Milaan moeten krijgen. "Wat nou als Jenning een slechte dag heeft en het op één honderdste niet redt? Jenning is dé man op de 500 meter. Die kerel kan het Stolz moeilijk maken op de Spelen. Wees daar nou verdomme zuinig op. Zeg tegen Jenning: gozer, jij bent onze troef, wij beschermen jou."

Gewoon plaatsen via het OKT

Dat doet de schaatsbond KNSB niet. Iedereen moet zich 'gewoon' via het OKT plaatsen. Timmer snapt wel dat Nuis een andere werkwijze wil. "Ik snap het. Maar hij zou er toch gewoon om moeten rijden." Nuis haalde ook een ander probleem aan. Terwijl buitenlandse schaatsers lekker kunnen trainen en toewerken naar de Spelen, moeten Nederlanders nu al op hun best zijn voor de kwalificatie. En dat moeten ze over anderhalve maand weer. Timmer begrijpt de frustratie. "Maar ook dit is weer een lastige. Ik snap het wel, ergens heeft hij wel een punt."

Aan de andere kant begrijpt Timmer ook goed dat het OKT in Nederland broodnodig is. Er zijn nou eenmaal veel toppers in ons land die azen op een plek op de Spelen. "Ook hier hebben mensen bewezen dat ook met een OKT prima olympisch kampioen kunnen worden en dat Nederland zeer dominant aanwezig was op de Spelen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden."

'Stel dat Femke Kok onderuit wordt gereden'

En dus is de conclusie van Timmer voor toppers als Nuis, Kok, Beune en De Boo: "Gewoon rijden, want dat is nou eenmaal zo." En mochten ze het onverhoopt niet redden, kan de KNSB nog altijd een aanwijsplek overwegen. "Stel dat Femke Kok onderuit gereden wordt. En ze moet overrijden, maar dat is allemaal gedoe... Dan gaat Femke gewoon naar de Spelen. Dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar dat gaat de KNSB denk ik wel gewoon doen." Al weet Timmer dat de beslissing toch nooit goed is. "Waar ligt dan die grens? Dat is een heel lastige discussie. Want we hebben heel veel goede sporters."

Bekijk en beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.