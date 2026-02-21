De carrière van Jutta Leerdam is volmaakt. Met olympisch goud op de 1000 meter heeft ze nu alles gewonnen wat ze wilde winnen. Dus rest de vraag: wat brengt de toekomst voor de 27-jarige? Ze heeft er samen met haar verloofde Jake Paul geen geheim van gemaakt een gezinsleven te willen stichten. Vader Ruud is duidelijk: "Dat heb ik gezegd."

"Veel mensen vragen naar mijn toekomst, maar ik moet zeggen dat ik het gewoon nog niet weet", vertelde Leerdam in Milaan nadat ze zilver had gewonnen op de 500 meter. "Deze zomer wil ik kijken hoe ik me voel, dan zal ik het zien. Ik heb nu een supercomplete carrière, dat is één ding dat zeker is. Ik had nog geen olympische titel en nu heb ik die wel."

Ook stapt ze ergens de komende jaren in het huwelijksbootje met de Amerikaanse boksinfluencer Jake Paul, die haar vorig jaar ten huwelijk vroeg. Niet veel later spraken de twee hun kinderwens uit. Toen is ook gezegd dat het zou gebeuren na de Olympische Winterspelen.

Vader Jutta Leerdam geeft antwoord op prangende toekomstvraag

Bij Aan Tafel van de omroep WOS reageert vader Leerdam op de toekomstvragen over zijn dochter. "Daar doet ze voorlopig nog geen uitspraken over. Ze had een ultiem doel en dat was goud. Met de leeftijd, maar ook de sociale- en maatschappelijke carrière die ze wil inrichten, heeft ze toen wel gezegd: 'Na olympisch goud zou ik willen stoppen'", schetst hij. Volgens haar vader is het aan de topschaatsster om te bepalen wanneer ze dat bekend maakt.

Ruud Leerdam weet als geen ander wat zijn dochter heeft moeten laten voor die olympische titel. "Ze heeft ook veel gemist. Vanaf haar vijftiende alleen maar met de sport bezig en social media als uitlaatklep om in de wereld te staan. Ik gun het haar van harte. En geef haar groot gelijk dat ze, ondanks dat het topsport is, gewoon lekker voor haarzelf kiest", aldus Leerdams vader. Zijn advies is duidelijk: "Dat ze moet stoppen."

Dringende oproep van Marianne Timmer

Eerder deze Spelen laaide de discussie over de toekomst van Leerdam, die ook zilver pakte op de 500 meter, al op. Schaatsicoon Marianne Timmer was in Sportnieuws.nl Dromen van Goud duidelijk: "Eerst moet Jutta even goed genieten van deze Spelen, want die waren fantastisch. Maar ik denk dat er nog wel wat medailles bij kunnen."