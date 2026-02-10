Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn bij de Olympische Winterspelen een magneet voor bekende mensen in de sportwereld. Dinsdag, tijdens hun slotdag in Milaan, kwam er een opvallende schaatsster even langs bij het koninklijke koppel.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima woonden maandagavond in het TeamNL Huis in Milaan de huldigingen bij van langebaanschaatssters Jutta Leerdam en Femke Kok, die eerder die dag olympisch goud en zilver wonnen op de 1000 meter. De koning en koningin stonden tussen het publiek, was te zien op de schermen.

Shorttrack

De dag erna streek het koppel neer in het stadion waar het shorttrack plaatsvindt. Het werd geen succesvolle dag voor TeamNL, want het kwartet dat topfavoriet was bij de gemengde aflossing, sneuvelde in de halve finale. Daar waren een matige wissel en een valpartij van Xandra Velzeboer debet aan.

Alexandra Ianculescu

Ook in de zaal aanwezig was schaatsster Alexandra Ianculescu. Zij is bij het langebaanschaatsen ingeschakeld als omroepster die onder meer namen van de deelnemers over de speakers laat galmen. Daarnaast is ze erg actief op social media. Onder de naam speed_skater doet ze het bijvoorbeeld uitstekend op Instagram, met bijna een half miljoen volgers. Zij maakte een babbeltje met de Nederlandse koning.

Ze is een van de weinige (ex-)schaatsers die actief zijn op OnlyFans, het platform voor pikante content. "Met OnlyFans betaal ik voor mijn huur en mijn eten, voor alle hoofdzaken", zo vertelde ze in gesprek met Schaatsinside. Het idee kwam per toeval tot stand toen ze een bikinifoto op Instagram plaatste. Daar kwamen zo veel likes op, dat ze na even twijfelen serieus werk van OnlyFans maakte.

Gedragen ondergoed

Bekijk je de tijdlijn van Ianculescu op Instagram, dan zie je achtereenvolgens een foto van haar in lingerie en daarna eentje met koning Willem-Alexandra. Bij die eerste foto schrijft ze: "Mijn lichaamstype: iemand die traint, maar ook graag donuts eet."

Na haar debuut op OnlyFans ging ze vervolgens een stapje verder. De Roemeens-Canadese schaatsster besloot ondergoed te verkopen. Gedragen en wel, zowel regulier ondergoed als lingerie. "Worn with love. Shipped to you", belooft ze. Oftewel: "Gedragen met liefde, verstuurd naar jou."

Een setje van beha en onderbroek moesten 69 euro kosten, een bedrag waar vast goed over is nagedacht. Voor hetzelfde bedrag kan je de eigenaar worden van een 'Crotchless panty lingerie set hearts', oftewel een lingeriesetje zonder kruis versierd met hartjes.

Pensioen?

Sinds november 2024 heeft Alexandra Ianculescu geen internationale wedstrijden meer geschaatst. Gezien haar nieuwe bezigheden en leeftijd is het waarschijnlijk dat we haar nu ex-schaatsster kunnen noemen. Bij de Spelen van 2018 werd ze 31e op de 500 meter.