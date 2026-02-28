Marcel Bosker mag van de KNSB niet met de media praten. De schaatser van Schaatsteam Reggeborgh was zaterdag de snelste op de 5000 meter tijdens het NK allround, maar een interview na afloop was niet mogelijk.

Marcel Bosker was één van de meest besproken schaatsers tijdens de Olympische Winterspelen, vooral vanwege zijn reserverol bij de ploegenachtervolging. Bondscoach Rintje Ritsma besloot hem in de halve finale te passeren, waarna Bosker het stadion verliet. Al snel deden geruchten de ronde dat hij uit woede was weggelopen, maar volgens Bosker zelf ging hij slechts even weg om zich op te frissen.

De keuze van Ritsma was op zijn minst opvallend, temeer omdat de selectie van Bosker voor de ploegenachtervolging ten koste was gegaan van de deelname van Tim Prins aan de Spelen. Zaterdag kwam Bosker weer in actie in Thialf. Hij won de 5000 meter in 6.10,47 en gaat na twee afstanden aan de leiding in Thialf. De NOS had hem na de 5000 graag willen interviewen, maar dat zou niet mogelijk zijn geweest omdat de KNSB Bosker verboden zou hebben om de media te woord te staan.

'Nederland is een vrij land'

Analist Erben Wennemars vond daar het zijne van. "Ik vind het heel raar", gaf de de voormalig topschaatser zijn mening. Die mening werd gedeeld door Ireen Wüst. "Heel bijzonder inderdaad. Zeker omdat de KNSB zoiets kan opleggen of verbieden. Hij is in dienst van Team Reggeborgh. Hij gaat aan de leiding in het klassement. Nederland is een vrij land. Je mag altijd interviews geven, toch?"

Ook NOS-commentator en verslaggever Henry Schut sprak zich uit over het verbod dat de KNSB aan Bosker zou hebben opgelegd. "Dat waren de Spelen en dit is een NK Allround. Streep eronder: dit is een heel ander kampioenschap. Als hij Nederlands kampioen wordt, gaat hij naar het WK. Dus het is heel raar dat hij nu met niemand mag praten", was hij duidelijk.