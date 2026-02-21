Jorrit Bergsma zegevierde op weergaloze wijze tijdens de olympische mass start in Milaan. Dat zag ook schaatsicoon Marianne Timmer, die vol verbazing het verloop van de race bekeek. "Dat heeft hij wel goed ingeschat", stelt ze tegenover Sportnieuws.nl.

"Dit was wel heel interessant om te zien", vervolgt Timmer vanuit Milaan. "Ze hadden natuurlijk met Jordan Stolz te maken, die heel snel is in de sprint. Ze hebben gedacht, we moeten direct gas geven om een gat te slaan. Dat deed Bergsma, maar hij werd dus niet teruggehaald. De Deen Viktor Hald Thorup ging natuurlijk ook mee en hij heeft zeker gedacht dat zilver achter Jorrit ook mooi is."

"Het verbaast me wel dat niemand Bergsma en Hald Thorup heeft teruggehaald", vervolgt Timmer. Dat kwam ook mede door slim werk van Stijn van de Bunt, die bewust het tempo uit het peloton haalde. "Dat was echt wel teamwerk", vindt Timmer. "Heel mooi om te zien, echt wel een goed samenspel. Je krijgt alleen maar één gouden plak. Misschien moeten ze de medaille doormidden zagen. Bergsma kan dat trouwens zomaar doen, hoor. Hij heeft vaker hel mooie gebaren gemaakt. Hij is wel een deler."

Timmer is vol lof over Bergsma, die inmiddels vijf olympische medailles in zijn bezit heeft. "Hij heeft zijn kans gepakt en goed ingeschat. Jorrit heeft dit onderdeel mede groot gemaakt en dan nu goud op een van zijn lievelingsonderdelen. Echt een geweldige winnaar." Dankzij de zege in Milaan mag Bergsma zich nu tweevoudig olympisch kampioen noemen. Eerder won hij bij de Spelen van Sotsji in 2014 het goud op de tien kilometer.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer.