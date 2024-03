Vraagtekens toekomst Jutta Leerdam: snel vertrek bij Jumbo-Visma niet uitgesloten

Jutta Leerdam heeft nog niet officieel bijgetekend bij Jumbo-Visma. Het contract van de populairste schaatsster van Nederland loopt op maandag 1 april af. Of Jutta Leerdam bij Jumbo-Visma blijft, is de grote vraag.

Leerdam wilde tijdens haar schaatsseizoen nog niet bezig zijn met haar toekomst. Ze had vanwege haar privéleven en haar enkelblessure al genoeg aan haar hoofd. Ze wilde zich focussen op een goede afsluiting van het schaatsseizoen om vervolgens te genieten van een vakantie.

Op haar Instagram laat ze beelden zien vanuit Costa Rica en Colorado, waar ze samen met haar vriend Jake Paul verblijft. Wellicht zal ze daar gaan nadenken over de volgende stap in haar schaatscarrière.

Volgens het AD is Jumbo-Visma de eerste gesprekspartner en zouden daar nu al gesprekken lopen. "We gaan heel graag met Jutta door. We hopen dat we elkaar op korte termijn kunnen vinden", vertelt Sven Kramer, directeur business development namens Jumbo-Visma.

Financiëel zou er volgens bronnen geen probleem zijn bij de onderhandelingen. Maar Leerdam zou zich niet helemaal kunnen vinden in het sporttechnische plaatje van Jumbo-Visma. Ze zal uiteindelijk kiezen voor een ploeg waar ze structuur kan krijgen die haar in staat stelt om voor olympisch goud te gaan.

Wereldmerk

Inmiddels is de populaire schaatster een wereldmerk geworden vanwege haar uitingen op sociale media en haar Amerikaanse vriend, bokser Jake Paul. Haar commerciële status is ongekend voor Nederlandse begrippen en zal ook meewegen in contractonderhandelingen.

Haar leven is veel groter is dan dat van de gemiddelde schaatser in een Nederlands team, en dus is het de vraag of Leerdam nog wel past bij Jumbo-Visma dat juist terug naar de basis wil.

Alternatieven

Veel keuze heeft Leerdam niet in de Nederlandse schaatswereld. Reggeborgh zit al aardig vol, en op sportief gebied is een stap naar IKO of AH-Zaanlander ook niet zozeer een verbetering. Onlangs liet schaatscoach Jillert Anema tegenover De Telegraaf wel weten open te staan voor Leerdam. "Jutta kan ons altijd bellen, dan gaan we het gesprek aan. Een topper kan bij ons genoeg verdienen."

Mogelijk zouden er voor een atlete met een commerciële status als die van Leerdam nog alternatieven kunnen worden gecreëerd. Eerder begon de 25-jarige schaatsster al een eigen ploeg met haar toenmalige vriend Koen Verweij. Met haar huidige vriend Jake Paul zou dit ook een optie kunnen zijn. Een snel vertrek bij Jumbo-Visma is dus zeker niet uit te sluiten.