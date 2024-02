Vriend Jutta Leerdam niet blij met Super Bowl-overwinning Chiefs: sloopt helm

Jake Paul was duidelijk niet blij met de Super Bowl-overwinning van Kansas City Chiefs. De vriend van Jutta Leerdam keek samen met broer Logan Paul naar Super Bowl LVIII en gooide bij de allesbeslissende pass van Patrick Mahomes een helm kapot.

Waar de broers vaak fan zijn van dezelfde sportteams, was dat ditmaal anders. Logan Paul was erg blij met de overwinning, hij sponsort Patrick Mahomes met zijn sportdrank Prime. Jake reageerde ietwat heftig met het op de grond gooien van een helm. De beelden bekijk je hier.

Jutta Leerdam actief op WK afstanden

Jake Paul werd voor een groot deel van het Nederlandse publiek bekend toen hij een relatie kreeg met Jutta Leerdam. De schaatsster mag volgende week aantreden op de WK afstanden schaatsten. Deze zijn van donderdag 15 februari tot en met zondag 18 februari de Olympic Oval in Calgary, Canada. De vraag is nog of Paul dan wel kan juichen voor Leerdam, zij is op dit moment niet in beste vorm. Lees hier wanneer Leerdam en de andere Nederlanders in actie komen op het WK afstanden.