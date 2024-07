Wereldberoemd fotomodel imiteert Jutta Leerdam, zwangere schoonzus steelt de show in Italiaanse zon

Jutta Leerdam is al weer lang en breed terug in Nederland om zich voor te bereiden op het nieuwe schaatsseizoen, maar haar schoonfamilie vliegt nog steeds van de ene zonnige bestemming naar de andere.

Nina Agdal, de zwangere schoonzus van Leerdam, is samen met haar vriend Logan Paul te vinden op Capri. Op en rond het Italiaanse eiland genieten de twee van het mooie weer en het goede leven in het algemeen.

We zien het wereldberoemde Deens fotomodel en haar showworstelende vriend onder meer op een boot en in een helikopter. En één van die avonturen op een boot, komt ons bekend voor. Agdal poseert in haar bikini helemaal aan de voorkant van de boot, terwijl deze richting een doorgang in de rotsen wordt gestuurd. En dat hebben we eerder gezien.

Eerder dit jaar postte Leerdam zelf namelijk ook een video van zichzelf in die positie. En ook toen ging de boot richting een doorgang in de rotsen.

Jutta Leerdam (l) en Nina Agdal. © Instagram

Agdal en Paul maakten half april bekend dat zij hun eerste kindje verwachten. De onthulling van het geslacht werd grootst aangepakt met een enorm feest in de tuin en ware worstelwedstrijd. Uiteindelijk bleek de baby een meisje te zijn. Voor Leerdam was er een ongemakkelijk moment op de feestelijke dag:

Agdal werd wereldberoemd met fotoreportages in de badpakkeneditie van Sports Illustrated. De 32-jarige Deense heeft daarnaast een indrukwekkende date-geschiedenis:

Helikopter

Daar waar Logan Paul in eerste instantie had beloofd uit solidariteit met zijn verloofde niet te drinken tijdens haar zwangerschap, blijkt hij zich daar in de praktijk niet aan te kunnen houden. Eerder vertelde hij in de podcast van zijn broer Jake al dat het hem niet gelukt was, en ook in Italië bleek het te veel gevraagd.

Op de foto vanuit een helikopter zien we Logan in zijn zwembroek dwars over drie stoelen liggen. "Te veel Iimonchello", laat hij weten.