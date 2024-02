Wie is Jutta Leerdam? Wereldkampioen schaatsen én influencer met veelbesproken privéleven

Jutta Leerdam is dé ster van het internationale schaatsen. Met dank aan haar prestaties op de ijsbaan, maar ook dankzij haar leven daarbuiten. De boksende influencer Jake Paul is haar vriend en via sociale media zijn hun avonturen op de voet te volgen. Dit is Jutta Leerdam, de 25-jarige langebaanschaatsster uit 's-Gravenzande.

Leerdam is in de eerste plaats schaatsster. En wat voor één. In 2017 werd ze bij de junioren al wereldkampioen op de 1500 meter en bij het allrounden. In 2019 werd ze Nederlands kampioene sprint en daarna volgde het ene succes na het andere met onder meer de wereldtitel op de 1000 meter in 2020.

Net geen goud op Olympische Spelen

In 2022 hoopte ze haar grootste droom waar te maken: goud op de 1000 meter op de Olympische Spelen. Ze startte als favoriete, maar de missie slaagde net niet. Zilver bleek in Peking het hoogst haalbare, achter Miho Takagi. Leerdam baalde stevig en kwam vloekend over de streep, maar na afloop toonde ze zich toch tevreden met de tweede plek. "Ik had meer uit mijn race kunnen halen, maar achteraf mag ik hier gewoon blij mee zijn."

Jutta Leerdam met haar zilveren medaille van de Winterspelen.

Na de 'nederlaag' op de Spelen volgden maar liefst achttien(!) 1000 meter zeges op rij, voordat bij een World Cup in Peking opnieuw Miho Takagi te snel was. De reeks van overwinningen leverden Leerdam onder meer de wereldtitel sprint en nog een wereldtitel op haar favoriete afstand op.

Mooiste sportvrouw van Nederland

In 2019 werd Leerdam door FHM uitgeroepen tot de mooiste sportvrouw van Nederland. "Ik hou van fotografie en foto’s maken en vind het leuk om daarmee bezig te zijn", zei de trotste schaatsster toen. "Tot nu toe heb ik nog weinig fotoshoots gedaan omdat ik niet te veel met randzaken bezig wil zijn."

Relatie met Koen Verweij

Op jonge leeftijd kreeg Leerdam een relatie met haar acht jaar oudere schaatscollega Koen Verweij. Toen de twee in 2020 vertrokken bij Team Reggeborgh kon Verweij geen nieuwe ploeg vinden en ze besloten er dan maar samen eentje op te zetten. Toen in april 2022 duidelijk werd dat Leerdam het volgende jaar bij Jumbo-Visma zou rijden, betekende dat het einde van de eigen ploeg en eigenlijk ook van de loopbaan van Verweij.

Koen Verweij en Jutta Leerdam. © ANP

De twee waren zowel op als naast de baan vaak samen, maar in augustus 2022 maakte Leerdam een einde aan de relatie. Naar verluidt omdat Verweij vreemd zou zijn gegaan, maar dat wordt door hem ontkend.

Huilen in Peking

Later vertelde Leerdam in het AD hoe moeilijk ze in het in de aanloop naar Spelen had met de problemen in de relatie ("Koen was op dat moment de stabiliteit en de onrust tegelijk."), maar dat ze niet toeliet dat het invloed had op haar presteren.

"Dat is het enige wat ik duidelijk in mijn hoofd had: je kunt je kut voelen, maar de Olympische Spelen zijn nú. Wat er speelt boeit dus niet, je gaat jezelf niet saboteren, je gaat gewoon hard schaatsen. Je voelt je pas echt kut als je je kut voelt én terugkomt zonder medaille. Maar ik heb daar wel moeilijke momenten gehad. Ik denk dat ik daar elke dag heb gehuild."

Jutta Leerdam zat niet goed in haar vel tijdens de Spelen in Peking. © Getty Images

Nieuwe vriend Jake Paul

Begin vorig jaar kwamen de eerste geruchten over Leerdam en Jake Paul in de internationale media. Een aantal weken later bevestigden de twee inderdaad samen te zijn en noemde de Westlandse haar nieuwe vriend 'superlief'. Wie Jake Paul is? Een 27-jarige Amerikaan die zichzelf bijzonder goed weet te verkopen. Als tiener werd hij via Vine beroemd door de prankvideo's die hij met zijn broer Logan maakte.

De beroemdheid leek hem wat naar het hoofd te stijgen en Paul kwam veelvuldig in opspraak, onder meer door beschuldigingen van oplichting, een video op YouTube van zijn halfnaakte vriendin en lockdownfeestjes tijdens de coronapandemie. Dat was volgens Paul trouwens maar een hoax. Het hield Leerdam allemaal niet tegen en de twee laten via sociale media iedereen meegenieten van hun prille liefde.

Zware periode

Na haar gouden plak op de 1000 meter op het NK liet Leerdam weten dat ze privé door een moeilijke periode ging. Onder meer de ziekte van haar moeder zorgde ervoor dat ze veel aan haar hoofd heeft. Desondanks wist ze resultaten te halen: "Ik probeer gewoon onder alle omstandigheden nog steeds te presteren. Dat is het enige waar ik nog relatief controle op heb."

Dit jaar pakte Leerdam zowel op het NK als op het EK goud op de 1000 meter, maar vanzelf ging het allemaal niet. De hardrijdster klaagde over problemen aan haar enkel en stond zelfs in tranen voor de camera. Ze herstelde snel en tankte alsnog vertrouwen richting de WK afstanden, zo zag ook Jake Paul vanaf het middenterrein in Salt Lake City.

Jutta Leerdam kan weer lachen op het podium in Salt Lake City. © Getty Images

Paspoort Jutta Leerdam