WK afstanden schaatsen | Het programma en de Nederlandse deelnemers

Hét toernooi van dit schaatsseizoen staat binnenkort op het programma: de WK afstanden. Van donderdag 15 februari tot en met zondag 18 februari staat de WK op het programma in het Canadese Calgary. Check hier het programma en de Nederlandse deelnemers.

De WK afstanden duren vier dagen en de afstanden zijn dan ook mooi verdeeld. Voor elke afstand worden er gouden, zilveren en bronzen plakken uitgedeeld.

Programma WK afstanden schaatsen

Donderdag 15 februari

3000 meter vrouwen

5000 meter mannen

Teamsprint vrouwen en mannen



Vrijdag 16 februari

Ploegenachtervolging vrouwen en mannen

500 meter vrouwen en mannen



Zaterdag 17 februari

Halve finales en finale mass start vrouwen en mannen

1000 meter vrouwen en mannen



Zondag 18 februari

5000 meter vrouwen

10.000 meter mannen

1500 meter vrouwen en mannen



De starttijden worden later nog bekendgemaakt.

Joy Beune staat voor dilemma op WK afstanden: 'Bang dat ik er dan twee keer naast sta' Joy Beune gaat blakend van het zelfvertrouwen richting de WK afstanden, over een kleine twee weken in het Canadese Calgary. De Nederlandse schaatsster won op de afsluitende wereldbeker goud op de 1500 meter. Toch kan ze haar hoofd niet helemaal zetten naar succes op de WK, want ze zit met een dilemma.

Joy Beune is niet blij met de zondag. Zij doet mee aan de 5.000 meter én de 1.500 meter en die twee afstanden zijn nu net op één dag. In het artikel hierboven geeft ze aan dat ze nu nog twijfelt of ze aan beide afstanden mee gaat doen.

Nederlandse deelnemers WK afstanden

Vrouwen

500 meter: Femke Kok, Jutta Leerdam, Marrit Fledderus. Reserve: Isabel Grevelt.

1000 meter: Jutta Leerdam, Antoinette Rijpma-De Jong, Isabel Grevelt. Reserve: Femke Kok.

1500 meter: Joy Beune, Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-De Jong. Reserve: Melissa Wijfje.

3000 meter: Irene Schouten, Marijke Groenewoud, Elisa Dul. Reserve: Joy Beune.

5000 meter: Irene Schouten, Joy Beune. Reserve: Sanne in ’t Hof.

Mass start: volgt later.

Ploegenachtervolging: volgt later.

Teamsprint: volgt later.

Mannen

500 meter: Jenning de Boo, Janno Botman, Stefan Westenbroek. Reserve: Merijn Scheperkamp.

1000 meter: Jenning de Boo, Tim Prins, Kjeld Nuis. Reserve: Joep Wennemars.

1500 meter: Kjeld Nuis, Patrick Roest, Wesly Dijs. Reserve: Tim Prins.

5000 meter: Patrick Roest, Chris Huizinga, Marcel Bosker. Reserve: Marwin Talsma.

10000 meter: Patrick Roest, Jorrit Bergsma. Reserve: Marwin Talsma.

Mass start: volgt later.

Ploegenachtervolging: volgt later.

Teamsprint: volgt later.

Live op tv

De NOS zendt de WK afstanden elke dag live uit. Op NPO 3 kun je op donderdag, vrijdag en zaterdag terecht vanaf 20:20 uur. Op zondag is het WK afstanden live te zien vanaf 19:50 uur. Ook kun je een livestream vinden op NOS.nl en in de NOS-app.



Op Sportnieuws.nl vind je na elke afstand een artikel met de uitslag én de belangrijkste reacties van de schaatsers.