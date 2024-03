WK allround 2024 | Jordan Stolz deelt volgende tik uit aan Patrick Roest op 1500 meter en heeft enorme marge op slotafstand

Jordan Stolz heeft op de 1500 meter een volgende tik uitgedeeld aan Patrick Roest. De Amerikaan stond in het klassement al dik voor de Nederlander en won met een tijd van 1.41,78 en pakte daarmee 1,59 seconden op de Nederlander. Roest moet op de slotafstand meer dan dertig seconden pakken op Stolz om alsnog zijn vierde wereldtitel te pakken.

Er werd uitgekeken naar het duel tussen Stolz en Roest dit weekend, maar tot nu toe is het een grote show van de Amerikaan. Zijn tijd van 1.41,77 op de 1500 meter was een baanrecord en dus is de schade groot voor de Nederlander na drie afstanden. Roest moet op de afsluitende 10000 meter 33,38 seconden goedmaken en zal zijn tegenstander dus op een ronde moeten gaan rijden.

Desondanks reed Roest een hele verdienstelijke tijd, want hij was nog maar zelden sneller op deze afstand dan zondag in Inzell. Zijn tijd van 1.43,37 was alleen flink langzamer dan de imponerende tijd van Stolz en dus wacht hem een grote uitdaging op de laatste afstand.

Andere Nederlander stranden na drie afstanden

Chris Huizinga en Kars Jansman waren de twee andere Nederlandse deelnemers, maar voor die twee zit het toernooi erop na drie afstanden. Alleen de acht beste schaatsers mogen de 10000 meter rijden en daar kwamen zij niet bij in de buurt. Huizinga eindigde als veertiende en Jansman als zeventiende.

'Laffe' Roest moet achtervolgen

Het gat tussen Stolz en Roest was na de eerste dag al erg groot. De Amerikaan pakte twee seconden op de Nederlander op de 500 meter en beperkte daarna de schade op de 5000 meter. Roest had voorafgaand aan de 1500 meter een achterstand van ruim drie seconden en daar kwam dus nog wat bij.