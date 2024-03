WK allround 2024 | Weergaloze Joy Beune grijpt de macht met zege en baanrecord op de 1500 meter

Joy Beune heeft op de WK allround keihard uitgehaald op de 1500 meter. De 24-jarige schaatsster won zaterdag de 5000 meter met een baanrecord en herhaalde dat op de eerste afstand van de zondag. Beune pakt daarmee de leiding in het klassement over van Marijke Groenewoud, die zelfs naar plaats drie achter de Chinese Mei Han zakte. De vrouwen rijden later op de zondag nog de 5000 meter, waarop Beune de regerend wereldkampioene is.

Door de afmelding van Miho Takagi leek het niet meer de vraag of er een Nederlandse vrouw gaat winnen, maar vooral wie er dan gaat winnen. Groenewoud stond na de eerste dag aan de leiding voor Beune, Takagi en Rijpma-de Jong, maar de Japanse valt daar dus uit weg. Op de 1500 meter had ze een marge van een halve seconde op Beune, die op deze afstand brons pakte bij de WK afstanden.

Toch wist de Chinese Mei Han zich tussen de Nederlandse vrouwen in te nestelen. Ze pakte in een onderling duel met Rijpma-de Jong bijna een halve seconde en dat was genoeg om haar voorbij te steken in het klassement. Beune en Groenewoud namen het in de laatste rit tegen elkaar op en moesten nog flink doorrijden om de Chinese achter zich te houden. Beune zette een waanzinnige slotronde neer en pakte met een tijd 1.52,65 zelfs nog de winst in een baanrecord. Groenewoud zakte met 1.54,06 naar de derde plaats in het klassement.

Groenewoud aan de leiding na eerste dag

Groenewoud ging aan de leiding na de eerste dag. Ze reed de zesde tijd op de 500 meter en werd tweede op de 3000 meter. Beune had bij de WK afstanden met goud op de 5000 meter al laten zien in een geweldige vorm te steken en liet dat op de 3000 meter ook zien met de winst in een baanrecord. Rijpma-de Jong had twee mindere races en kwam daarmee net achter Beune te staan in het klassement.