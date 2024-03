WK allround | Onbegrip over twijfels Antoinette Rijpma-De Jong na 500 meter: 'Ze doet mee om de wereldtitel'

Antoinette Rijpma-De Jong was niet bepaald dolenthousiast na haar 500 meter op de WK allround. Haar vierde plaats, met 79 honderdste achterstand op Miho Takagi leek prima, maar daar dacht ze zelf anders over.

"Ik had hem nog net iets harder willen rijden, zodat het gat iets kleiner was", aldus een twijfelende Rijpma-De Jong bij de NOS. "Maar het was een ok 500 meter. In Heerenveen ging het technisch net wat beter. Ik mag tevreden zijn, maar ik wilde hem graag harder rijden."

"Natuurlijk kijk ik naar Tagaki, maar ook naar Mei Han", aldus Rijpma-De Jong. "Miho rijdt hier 37.5, terwijl ze gisteren nog 37.1 reed (op de WK sprint, red.)." Maar ook daarover wilde ze niet zeggen dat het goed nieuws was. Ook over haar ambities wilde ze in eerste instantie weinig loslaten. Maar na enig aandringen: "Natuurlijk ga ik voor het podium, maar ik wil vooral vier goede afstanden rijden."

Marijke Groenewoud en Joy Beune grijpen de macht op WK allround, Miho Takagi lijkt op te geven Miho Takagi was dominant op de eerste afstand van de WK allround in Inzell. Ze reed de snelste tijd op de 500 meter van 37.56. Op de 3000 meter had de Japanse last van verschillende fysieke klachten. Marijke Groenewoud kon de leiding van haar overnemen met haar tijd van 3:57.94. Joy Beune schaatste een baanrecord en een persoonlijk record op die afstand met een tijd van 3:55.72.

Ireen Wüst

"Ik denk dat zij meedoet voor de wereldtitel", was Ireen Wüst duidelijk in haar oordeel. "Ze rijdt haar tweede 500 meter-tijd ooit, dan mag je wel iets meer zelfvertrouwen uitstralen. Ze hoeft niet zo bescheiden te zijn. Ze is hartstikke in vorm." Erben Wennemars was het daar helemaal mee eens.