WK schaatsen junioren | Het programma en de Nederlandse deelnemers, met topfavoriete Angel Daleman

De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2024 staan op het punt te beginnen. Van vrijdag 9 februari tot en met zondag 11 februari 2024 strijken de beste junioren op twee ijzertjes neer in de Hachinohe Skating Arena te Hachinohe, Japan.

Ook Nederland is van de glijpartij bij de 52e editie van het toernooi. In 2023, in Inzell (Duitsland), kwamen de Nederlandse schaatsers thuis met zeven gouden, zeven zilveren en vier bronzen plakken. Lukt het ook ditmaal om het succesvolste land te zijn in deze leeftijdscategorie? Deelname is voorbehouden aan schaatsers die op 1 juli 2023 nog niet 19 jaar of ouder waren.

Nederlandse deelnemers aan WK schaatsen junioren 2024

Vrouwen

Angel Daleman (Wadro KNSB Talent Team Noord)

Meike Veen (TalentNED)

Patricia Koot (KNSB Talent Team Zuidwest)

Jillian Knook (KNSB Talent Team Zuidwest)

Rosalie van Vliet (TalentNED)

Mannen

Mats van den Bos (KNSB Talent Team Noordwest)

Freek van der Ham (TalentNED)

Niklas Reinders (KNSB Talent Team Noord)

Mats Bendijk (TalentNED)

Michiel de Groot (TalentNED)

Allround en per afstand

Op de WK voor junioren liggen er bergen met medailles klaar voor de jonge schaatsers. Per afstand wordt de top drie naar het podium geroepen. De vrouwen rijden de 500, 1000, 1500 en 3000 meter. De mannen rijden de 500, 1000, 1500 en 5000 meter. Daarnaast zijn er allroundtoernooien. Wie zich daarvoor inschrijft, moet dus al die vier afstanden rijden. Dan zijn er ook per geslacht nog de massastart, ploegenachtervolging en teamsprint.

Angel Daleman

Wat het allroundtoernooi bij de vrouwen betreft, komt Nederland met twee favorieten aanzetten: Meike Veen en Angel Daleman. Laatstgenoemde was in 2023 de winnares. Ze won de laatste 500 meter bij de World Cup-reeks. Veen blinkt uit op de 1000 en 1500 meter: ze won dit seizoen vijf van de zes World Cup-wedstrijden op die afstanden.

Bij de mannen gaan Michiel de Groot, Niklas Reinders en Freek van der Ham het lastig krijgen om op de afstanden of allround plakken binnen te hengelen. Bondscoach Peter Kolder zegt tegen Schaatsen.nl: "De heren krijgen het waarschijnlijk wel lastig in het geheel. Misschien lukt het op de teamonderdelen, maar individueel en allround verwacht ik dat ze net niet goed genoeg zijn voor de medailles. Een medaille bij de mannen zou al een hoofdprijs zijn."

Programma WK junioren 2024

Vrijdag 9 februari

02:00 500m Vrouwen (NL tijd)

03:06 500 meter Mannen

05:09 1500 meter Vrouwen

07:01 1500 meter Mannen

09:01 Mass Start Vrouwen halve finale 1

09:15 Mass Start Vrouwen halve finale 2

09:29 Mass Start Mannen halve finale 1

09:35 Mass Start mannen halve finale 2



Zaterdag 10 februari

02:00 1000m Vrouwen

03:15 1000m Mannen

05:27 3000m Vrouwen

07:03 5000m Mannen



Zondag 11 februari

02:00 Ploegenachtervolging Vrouwen

02:24 Ploegenachtervolging Mannen

03:10 Teamsprint Vrouwen

03:25 Teamsprint Mannen

04:00 Mass Start Vrouwen

04:14 Mass Start Mannen

De schaatsbond ISU streamt het evenement op YouTube.