WK sprint 2024 | Jenning de Boo blijft in het spoor van winnende Laurent Dubreuil op de 500 meter

De Canadees Laurent Dubreuil heeft donderdag de eerste 500 meter op de WK sprint gewonnen. Jenning de Boo was de beste Nederlander met de derde tijd. Later op de avond rijden de mannen nog een 1000 meter.

De Boo reed in de voorlaatste rit, maar was zeker niet nerveus geworden voor zijn debuut op de WK sprint. Hij kon de Pool Kania, een echte 500 meter specialist, niet verslaan, maar bleef wel in de buurt. Kania was negen hondersten sneller: 34,56 om 34,65. De Canadees Dubreuil dook in de laatste rit nog net onder de tijden van het tweetal: 34,47.

Kjeld Nuis moest al in de derde rit aan de bak en reed met 34,96 een aardige tijd, maar het was duidelijk aan hem te zien dat hij meer had verwacht. Joep Wennemars maakte wat kleine foutjes en dat vertaalde zich ook naar de tijd van 35,11.