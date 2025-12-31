Schaatsliefhebbend Nederland kijkt nog steeds met afschuw terug naar de foute wissel van schaatsicoon Sven Kramer op de 10.000 meter tijdens de Olympische Spelen in 2010. Zijn destijdse trainer Gerard Kemkers deed tijdens het afgelopen OKT weer een boekje open over dat moment. "Als je mijn naam Googlet, dan komt dit moment ook vrij snel bovenaan met allerlei grappen en grollen."

De Olympische Winterspelen van 2010 werden gehouden in Vancouver. Kramer was daarvoor al jaren heer en meester op de langste afstanden. Voor een gouden plak op de 10.000 meter hoefde hij eigenlijk alleen op zijn benen te blijven staan. Dat deed hij, maar toch sloeg het noodlot toe.

Foute wissel

Tijdens zijn race was er geen vuiltje aan de lucht. De gehele rit was hij constant secondes snelles dan zijn concurenten. Maar vijf rondes voor het einde stuurde zijn coach Kemkers Kramer de verkeerde baan in. Hij maakte dus een foute wissel en werd uiteindelijk gediskwalificeerd.

'Blijft een litteken'

Tijdens het afgelopen OKT was Kemkers te gast bij de radiouitzending van Langs de Lijn En Omstreken. Daarin gaf de 58-jarige schaatscoach een zeldzame terugblik op het spraakmakende moment uit 2010. "Er zijn twee momenten waar ik snel emotioneel over word en kippenvel van krijg. Daar is dit er een van", zo begon Kemkers. "Daar zal ik nooit van weg kunnen lopen. Als je mijn naam Googlet, dan komt dit moment ook vrij snel bovenaan met allerlei grappen en grollen. Het is en blijft een litteken. Iets waar ik niet trots op kan zijn."

'Waardevol en mooi'

Toch is Kemker de grootste klappen inmiddels te boven gekomen. "Maar ik zie het ook als een incident. Ik hoop dat andere mensen dat ook zo zien." De coach verklaart zelfs veel lessen uit het moment gehaald te hebben, ook al was dat in het begin lastig. "Het was ergens heel waardevol. Maar je wil het niet op dat moment. Het was daarna crisismanagement. Dat was wel heel waardevol en mooi."

Scherpst van de snede

De reden die Kemkers geeft voor de foute wissel is de druk van het acteren op het allerhoogste niveau. "Als je op het scherpst van de snede opereert, donder je er weleens af. Je hoopt dat dat dan gebeurt in een trainingssessie. Mij gebeurde het terwijl er twintig camera’s op de wedstrijd gericht waren en die over de hele wereld werd uitgezonden."

Ook al wordt Kemkers vaak aan dit moment herinnerd, hij kan er niet wakker van liggen. "Dat mag niet gebeuren. Dan moet je even slikken." Kramer zou uiteindelijk nooit een olympische gouden medaille winnen op de langste afstand. Hij won in totaal wel vier andere gouden olympische plakken.

