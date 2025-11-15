Joy Beune kijkt kijkt uit naar de 3000 meter tijdens de World Cup in Salt Lake City. Hoewel de 26-jarige schaatsster onlangs nog met de nodige ziekteverschijnselen kampte, lijkt dat geen invloed te hebben op haar snelheid. Tijdens haar laatste training ging ze zelfs "iets te hard".

Beune oogde gespannen voorafgaand aan de 3000 meter, waar ze een aanwijsplek voor kreeg. "Ik ben wel zenuwachtig omdat ik nog niet heel veel wedstrijden heb gereden", vertelt ze aan de NOS. "Dus dat is spannend, maar ik schaats best wel goed deze week en ik heb het lekker te pakken. Dat geeft zelfvertrouwen."

'Moet iets rustiger'

Op de training bleek dat zelfvertrouwen dan ook. "Ik ging nu iets te hard", lacht ze. De schaatsster van Team IKO-X2O doelde daarbij op de 3000 meter. "Ik moet dat wel zeven rondes volhouden. Het is fijn dat ik dat kan en dat dat uit goed schaatsen gaat, alleen ik moet wel in mijn achterhoofd houden dat ik zeven rondjes moet rijden. Dus het moet iets rustiger."

Goede tijd

Hoewel Beune na haar training moe oogde, gaf ze aan dat dat van korte duur was. De schaatsster hoopt dan ook op een goede tijd in Salt Lake City. Wat een goede tijd voor haar is? "Ik hoop wel richting mijn pr (3:55:72, red.). Dat zou ik leuk vinden." Een wereldrecord is ze echter niet mee bezig. "Daar heb ik niet aan gedacht, aan het wereldrecord", lacht ze.

