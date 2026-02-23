Topschaatser Joep Wennemars (23) reed bij de Olympische Winterspelen in Milaan twee sterke ritten. Helaas voor de rijder van Team Essent keerde hij zonder medailles terug in Nederland. Maar zijn spirit is niet gebroken.

Heel Nederland leed met Wennemars mee, toen hij bij de olympische 1000 meter geweldig van start ging. Zijn Chinese tegenstander Lian Ziwen lette helaas bij de wissel niet op, reed gigantisch in de weg en verprutste de race van Wennemars. Die werd wonder boven wonder na dat tijdverlies toch als vijfde. Later bij de 1500 meter legde Wennemars beslag op de vierde plek.

'The illest'

TeamNL keerde maandag terug na de olympische avonturen. Wennemars plaatste vervolgens op Instagram een foto plus tekst waaruit zijn strijdlust blijkt. In het Engels staat er: "Doctors say I’m the illest, cause I’m suffering from realness". Het is een zin uit de track 'Niggas in Paris' van JAY-Z en Kanye West.

Dat betekent zoveel als: "De artsen zeggen dat ik de ziekste ben, want ik lijd aan echt zijn." Ziek is in dit geval uiteraard positief bedoeld, in de zin van 'cool'. En 'echt zijn' verwijst naar authenticiteit en puurheid.

Zlatan

Ook post hij een videoboodschap van voetbalicoon Zlatan Ibrahimovic. De voormalig aanvaller van onder meer Ajax, Juventus en Inter zegt: "Dit is Zlatan. Ik hoor dat je de beste bent. Ga ervoor. Je gaat je vader trots maken. Geen zorgen, hij is al heel trots op je. Ik wens je het beste."

Na die verwijzing naar Wennemars' vader draait hij de camera en daar is hij dan: Erben Wennemars, die in 2006 twee bronzen olympische medailles haalde in Turijn.

NK sprint

Veel Nederlandse topschaatsers staan op de startlijst van de NK allround en sprint van komend weekend in Thialf. Zo ook Joep Wennemars. Hij doet mee aan het sprinttoernooi. In 2024 werd Wennemars de nummer twee van de NK sprint. Via het toernooi is het ook mogelijk om een ticket te verdienen voor de WK sprint. Die worden van 5 tot en met 8 maart gehouden, ook in Thiafl.