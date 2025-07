Niels Wennemars, de zoon van schaatslegende Erben Wennemars en het jongere broertje van topschaatser Joep Wennemars, heeft zijn passie voor sport niet van een vreemde. Momenteel is hij in voorbereiding voor een Hyrox, en dat doet hij aan de hand van een andere, bijzondere sport: "Dat heeft mij echt hard gemaakt."

Het is niet de eerste keer dat de 20-jarige zich voorbereidt op een Hyrox (zware fitnesswedstrijd waarbij allerlei verplichte onderdelen afgelegd dienen te worden). Eerder dit jaar deed hij samen met zijn vader mee aan een ‘dubbele Hyrox’. Bij deze variant neem je als duo deel en werk je samen het volledige parcours af. Hun deelname was niet onverdienstelijk: ze eindigden op de tweede plaats.

Motorsport

Op Instagram deelt het jongste lid van de sportieve familie regelmatig sportvideo's, waarin hij zijn ervaringen deelt en zijn volgers motiveert. Momenteel is hij in voorbereiding voor de Hyrox in Maastricht, die aanstaande september plaatsvindt. "vandaag heb ik zelf iets aan het schema toegevoegd: motorcross, de hardste sport die er is", deelt hij in een nieuwe video op Instagram.

'Het is verslavend'

"In het verleden heb ik gemotorcrosst en die sport heeft mij echt hard gemaakt", gaat hij verder bij de beelden waarop duidelijk te zien is dat hij geen beginner is in de sport. "Je leert vallen en opstaan en het is een groot spektakel. Ik houd van de vrijheid, de ruigheid en het gevaar. Je speelt als het ware constant met je grens en dus eigenlijk met vuur. Het gevoel is echt verslavend."

Nadeel

Toch zit er volgens Niels een groot nadeel aan het beoefenen van de sport: "Het kost een beetje veel. En dan heb ik het niet over die motoren van duizenden euro's, maar over je lichaam, want het heeft mij tot op heden heel veel botten gekost. Op een gegeven moment zag ik in dat ik hier niet meer de beste in kon worden, dus besloot ik het op een lager pitje te zetten en mijn botten te sparen voor een andere discipline."

Gevaar

Toch koestert hij een warm gevoel voor de sport. "Mijn liefde voor deze sport is diep geworteld en er zal altijd een motor in mijn schuur staan", besluit hij. Of zijn moeder, Renate Wennemars, daar blij mee is, is maar sterk de vraag. In haar vaste column in De Stentor liet ze onlangs weten absoluut geen fan te zijn van de wielersport, vanwege het gevaar dat de sport kent: "Het zal je kind maar zijn, denk ik elk jaar weer wanneer de televisie hier wekenlang de Tour laat zien." Bij motorcross, is dat gevaar niet veel minder.