Zoon van oud-topschaatser Erben Wennemars had vreemde hobby: 'Ik kan het iedereen aanraden'

De familie Wennemars leeft voor sporten. Zijn vader en zoons niet aan het schaatsen, dan doen ze wel een zware hyrox. Maar de jongste zoon van Erben, Niels, had ook een bijzondere andere hobby.

Renate, moeder en vrouw van het gezin, schrijft twee keer per week een column voor de Stentor. Recentelijk besprak ze de hobby's van Niels, en dat waren er nogal wat. Niels heeft namelijk veel hobby's en liefhebberijen gehad.

Deze hobby's wilden de ouders van Niels zoveel mogelijk ondersteunen. "Zijn enthousiasme en creativiteit werkten aanstekelijk, waardoor wij elke keer weer zwichtten", aldus Renate.

Gek van dieren

En wat blijkt, zoon Niels is helemaal gek van dieren. "Hij heeft een hamster gehad, waarvoor hij een enorm gangenstelsel bouwde, hij heeft uren langs de waterkant zitten vissen met hengels en een echte viskoffer die hij van een oude man had gekregen."

Maar ook van buitenspelen kon Niels erg genieten. "Hij bouwde elke week wel weer ergens in de tuin een hut, knutselde voertuigen van skateboards en de bladblazer, maakte met een shovel een crossbaan in de voortuin; hij kon zich overal in verliezen", zo schrijft moeders.

Bijzondere hobby

Niels kon zich echter in ook iets heel bijzonders verliezen: zijn mierenkolonie. "Mieren, ja. Hij had op een goede dag ontdekt dat je mieren kunt houden, als hobby. Daar kon je allerlei spulletjes voor kopen, zodat je heel goed kon zien waar die mieren zich zoal mee bezighielden."

Deze mieren verzamelde hij echter niet in de tuin. Hij pakte het namelijk anders aan. "Die waren ook gewoon te koop. Je kon een kolonie kopen en ook losse koninginnen. Daar was een speciale winkel voor die ook online actief was. Dus dan lag er ineens een pakketje met reageerbuisjes vol mieren in de brievenbus."

Niet alleen Niels kon genieten van de mieren. Ook Renate vond ze geweldig. "Ik moet zeggen: mieren zijn fascinerend! Ik kan het iedereen aanraden als hobby voor je kind. Een mierenvolk heeft een fantastisch systeem, waarbij ieder zijn eigen taak heeft en er zelfs plekjes zijn waar afval wordt bewaard."

Waarschuwing

Hoe leuk de mieren ook kunnen zijn, ze zijn niet goedkoop. Renate geeft dan ook nog een terechte waarschuwing. "Je kunt er financieel behoorlijk op leeglopen ook. Dat hadden we niet verwacht."

Helaas voor Niels overleed op een dag de koningin. Dat betekende ook het einde van de kolonie. En de hobby.