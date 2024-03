Belgisch kamp ontgoocheld na diskwalificatie Hanne Desmet: 'Suzanne Schulting veroorzaakte het'

De WK shorttrack eindigde voor de Belgische ploeg in een enorme ontgoocheling. Hanne Desmet leek de 1000 meter te winnen in Rotterdam Ahoy, maar werd gediskwalificeerd. Allemaal door een botsing met de Nederlandse Suzanne Schulting.

De bondscoach van België is een Nederlander: Ingmar van Riel. Hij gaf bij VTM een interview na de diskwalificatie van zijn pupil. Desmet kwam halverwege de 1000 meter in botsing met Schulting, waarbij de Nederlandse onderuit ging, met twee andere shorttracksters de boarding in gleed en een gebroken enkel opliep. Desmet kon doorrijden, kwam als eerste over de streep, maar werd gediskwalificeerd toen de race al voorbij was. "Ik kan wel janken", zei Van Riel tegen VTM.

Woede na aanvaring met Suzanne Schulting: 'Het is echt belachelijk, ze moet van me afblijven' De tumultueus verlopen finale van de 1000 meter op de WK shorttrack zorgde voor woede in het Belgische kamp. Hanne Desmet dacht goud te hebben gepakt, maar werd gediskwalificeerd en mocht niet mee doen bij de tweede versie van de eindstrijd.

België had met Desmet een grote kanshebber in de ploeg voor medailles. Zaterdag won ze al zilver op de 1500 meter, maar werd ze gediskwalificeerd. Zondag dus het incident met Schulting, dat haar goud kostte. Over de penalty op zaterdag was nauwelijks discussie, maar over de beslissing om Desmet uit de uitslag te halen op de 1000 meter, was veel onbegrip en woede.

'Schiet mij maar lek'

"Ik lach, maar van binnen niet", zei Van Riel als een boer met kiespijn tegen de Belgische tv. "Hanne reed een fantastische race, alles op kop en snel genoeg om niemand voorbij te laten. En dan krijgt Hanne een onbegrijpelijke penalty. Schiet mij maar lek, ik begrijp er niets van", zei de bondscoach van België.

Schulting de veroorzaker

Volgens Van Riel is het heel duidelijk. Suzanne Schulting was de veroorzaker van haar eigen valpartij. "De inhalende partij (Schulting, red.) zorgt ervoor dat de messen elkaar raken. Ze reageren allebei en ik zie volgens mij de Nederlandse eerst met haar arm naar Hanne toe gaan. Hanne probeert zich staande te houden en wordt op een onbegrijpelijke manier het kind van de rekening hier."

'Ik neem Suzanne niks kwalijk'

Van Riel wil wel duidelijk maken dat hij niet boos is op Schulting. "Oh nee, ik ben absoluut niet kwaad op Suzanne. Ze doet wat iedere schaatser op die positie zou doen. Ik vind gewoon dat geen enkele schaatser hier een penalty voor zou moeten krijgen. Ze zitten dicht op elkaar, dan raak je elkaar weleens. Er zijn geen schaatsers met slechte intenties, zeker niet in finales. Ik neem Suzanne dan ook niks kwalijk. Maar de scheidsrechter wel."