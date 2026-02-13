Na het debacle bij de gemengde aflossing was het donderdag tijd voor feest bij het shorttrack. Xandra Velzeboer pakte goud op de 500 meter en Jens van 't Wout deed dat op de 1000 meter. Melle van 't Wout, broer van Jens en eveneens lid van de gemengde aflossing, was dan ook door het dolle heen.

Het contrast kon voor Van 't Wout niet groter. De in Canada opgegroeide shorttracker maakte een foutje bij het wisselen op de gemengde aflossing, waardoor Velzeboer die goed wilde maken en onderuit ging. De emoties waren groot, maar de knop moest om. En dat lukte. Eerst was het Velzeboer die liet zien dat ze toch echt de snelste is en goud pakte op de 500 meter. Daarna was het de beurt aan Van 't Wout die iets verrassender goud pakte met een uitstekende race op de 1000 meter.

Niels Kerstholt, bondscoach van de shorttrackers, ging ook door een diep dal na het debacle op de gemengde aflossing. Voor hem was de euforie dan ook des te groter toen hij Velzeboer en Van 't Wout goud zag pakken. Bij de 500 meter kampioene was hij al dolgelukkig, maar de prachtmedaille van Van 't Wout zorgde ervoor dat hij 'bijna niet meer op zijn benen kon staan'. "Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt", geeft Kerstholt tegenover de Nederlandse media aan na de gouden avond voor de shorttrackers.

Melle van 't Wout

Ook de broer van Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, was dolgelukkig na de gouden plak voor zijn broer. Zijn vriendin Selma Poutsma pakte eerst nipt naast het brons, maar de gouden medaille voor zijn broer maakte veel goud. "Ik denk dat ik van hun het meest uitgeput ben", vertelt Van 't Wout tegenover Eurosport. Ook laat hij weten dat hij liever zijn broer goud had zien pakken dan dat hij zelf goud had gepakt. "Ik ben ook olympisch kampioen omdat Jens heeft gewonnen. Dat is hoe het bij ons werkt."

Bron: HBO Max/Eurosport.