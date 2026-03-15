Xandra Velzeboer heeft het dan toch eindelijk geflikt. Op haar laatste individuele afstand, de korte 500 meter, greep de Nederlandse de wereldtitel. Daarmee pakte Velzeboer revanche voor de gemixte relay van eerder op zondag.

Xandra Velzeboer gold als absolute topfavoriet bij de finale van de 500 meter. Op dat onderdeel had ze immers op de Olympische Spelen ook al het goud behaald. Met Selma Poutsma stond er bovendien nog een tweede Nederlandse in de finale.

Finale

De finale was geen moment spannend. Velzeboer reed vrijwel de hele rit aan de leiding en schaatste soeverein naar de wereldtitel. Poutsma maakt goed gebruik van de slipstream van haar jongere teamgenoot en pakte het zilver. Nederland toonde nog altijd tot de beste landen te behoren op de kortste afstanden.

Gemixte gevoelens

Eerder was de zondag een dag met gemixte gevoelens voor de 24-jarige Velzeboer. Op de gemixte relay was het wederom raak voor haar. Net als op de Spelen in Milaan viel de oudste Velzeboer in de halve finale. Daarmee kon Nederland de status als topfavoriet weer niet waar maken.

Medailles Velzeboer

Op de 1500 meter was er dan wel weer succes voor Velzeboer. Als specialiste op de kortere afstanden gold ze daar niet als topfavoriet, maar pakte ze desondanks een knappe zilveren medaille. Zo pakt de atlete uit Culemborg dus haar tweede medaille in één dag.

Eerder pakte de meervoudig olympisch kampioene van Milaan ook al twee plakken. Met de achtervolging bij de vrouwen snelde ze naar het goud. Op de 1000 meter was het wederom een zilveren plak voor de Culemborgse.

WK shorttrack

En zo komt er een eind aan het WK shorttrack voor Nederland. De formatie van bondscoach Niels Kerstholt kwam tot twee gouden medailles. Daarnaast pakten de Oranje-schaatsers ook nog vijf zilveren plakken. Al met al een verdienstelijk eindtoernooi voor de shorttrackploeg, al zijn de medailles minder dan op de Spelen. Nu zit het seizoen er definitief op voor de shorttrackers. Na alle hectiek van de Spelen en het WK is de vakantie meer dan verdiend.