Jorien ter Mors krijgt met de dag meer vertrouwen in Suzanne Schulting. De ervaringsdeskundige in 'de dubbel' ziet dat de shorttrackster steeds meer haar ritme van vroeger terugkijkt, maar ze denkt ook dat het een eenzame week is geweest voor Schulting,

Schulting reed eerder deze Olympische Winterspelen de 1000 meter op de langebaan, maar op de twee na laatste dag van de spelen start ook haar shorttracktoernooi. De topschaatsster kreeg geen plek op de 1000 meter shorttrack, maar mag wel in actie komen op de 1500 meter. Schulting kon geen potten breken op de lange baan en dus moet het voor haar gebeuren op de shorttrackbaan. Inmiddels is ze daar een week in training voor haar kwartfinale 1500 meter op vrijdagavond.

Voormalig olympisch kampioen Jorien ter Mors is een ervaringsdeskundige in 'de dubbel' shorttrack en langebaanschaatsen. Tijdens de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang pakte de inmiddels gestopte schaatsster brons op de 3000 meter aflossing in het shorttrack en goud op de 1000 meter op de lange baan. Ter Mors weet dan ook hoe het voor Schulting moet voelen om te switchen van de lange baan naar het shorttrack.

'Het moet een eenzame week geweest zijn'

Voor Schulting zal het een heftige week zijn geweest. Het schakelen tussen lange baan en shorttrack is niet vanzelfsprekend en ze maakt ook al twee jaar geen onderdeel meer uit van de sociale en hechte shorttrackgroep. Bondscoach Niels Kerstholt zag gelukkig dat het per dag beter ging met Schulting. "Of ze gelukkig was? Ze begint steeds beter in haar vel te zitten. Het is moeilijk voor haar om er zo in te komen. Ik vind wel dat ze het goed doet, ik ben best wel trots op haar", zo vertelt bondscoach Kerstholt tegenover de NOS.

Ook Ter Mors ziet Schulting steeds meer stapjes maken. "De ploeg is twee jaar lang samen geweest en Schulting was twee jaar lang bij een andere ploeg. Ze heeft alle groepsdynamiek gemist. Het moet een eenzame week voor haar zijn geweest", stelt Ter Mors.