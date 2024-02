Geweldige rentree: Emotionele Suzanne Schulting pakt brons op 1500 meter in Dresden

Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Dresden brons gepakt op de 1500 meter. De 26-jarige shorttrackster staat na elf maanden weer op het ijs en liet zien dat ze het nog altijd kan. Ze eindigde als derde in de finale. Even daarvoor had ze haar halve finale op indrukwekkend wijze gewonnen.

Schulting - die het afgelopen jaar met een virus worstelde - pakte aan het begin van de finale de koppositie, maar had met de Belgische Hanne Desmet en de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold twee hele sterke concurrenten. Desmet en Santos-Griswold reden voorbij Schulting, die uiteindelijk net te weinig over had om mee te doen om de zege. De Belgische troefde de Amerikaanse net af om de winst en Schulting pakte het brons. Bij de medailleuitreiking was de emotie van haar gezicht af te lezen.

The 1500m final saw four absolute stars 🌟 fighting for 1500m gold 👀, with Hanne Desmet 🇧🇪 landing on top of the podium 🔥



Kristen Santos 🇺🇸 takes silver, while Suzanne Schulting 🇳🇱 marks her comeback with bronze! #ShortTrackSkating pic.twitter.com/y5XyHUbXAh — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 10, 2024

Schulting had in de halve finale al laten zien dat ze op een ijzersterk niveau is teruggekomen. Ze pakte met nog drie ronden te gaan de koppositie en nam afstand van de concurrentie. Ze overtrof haar tegenstanders. De Zuid-Koreaanse Park Ji-yun kwam een stuk later als tweede over de streep. Diede van Oorschot werd zesde in haar halve finale en was daarmee uitgeschakeld.

Ouders Suzanne Schulting enorm trots na comeback: 'Ze wil weer het beste uit zichzelf halen' Het was enorm nagelbijten voor de vader en moeder van Suzanne Schulting vrijdag. Ze zagen hun dochter bij haar terugkeer op het shorttrackijs direct weer doen wat ze zo goed kan: de concurrentie van de baan blazen.

Voor Schulting zijn de races in Dresden haar eerste wedstrijden in bijna een jaar. Vorig jaar maart kwam ze tijdens de WK in Zuid-Korea voor het laatst in actie.



De drievoudig olympisch kampioene stelde de start van haar seizoen eerder uit door oververmoeidheid en een trainingsongeluk, waarbij ze geblesseerd raakte aan haar rug. Ze kwalificeerde zich vrijdag ook voor de kwartfinales van de 1000 meter van zondag.

Ook medaille voor Velzeboer

Schulting was zaterdag niet de enige Nederlandse medaillewinnaar, want ook Xandra Velzeboer was succesvol in Duitsland. Zij pakte zilver op de 1000 meter. Daar zal ze niet tevreden mee zijn geweest, want ze werd pas in de laatste meters voorbij gereden door de Zuid-Koreaanse Gilli Kim.

What a move 😱👏



Kim Gilli 🇰🇷 takes the 1000m (1) title in Dresden, finishing ahead of Xandra Velzeboer 🇳🇱 and Kamila Stormowska 🇵🇱 #ShortTrackSkating pic.twitter.com/G0zfvWASrH — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 10, 2024

Friso Emons greep bij de mannen even later net naast een medaille op de 1500 meter. Hij reed tot de laatste ronde op de derde plaats, maar eindigde uiteindelijk als vijfde.