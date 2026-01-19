De Italianen kwamen er op de EK shorttrack niet aan te pas. In Tilburg domineerde Nederland op alle afstanden. Als dat op de Winterspelen over een paar weken ook zo is, is iedereen blij. Arianna Fontana niet. De Italiaanse, winnares van twee keer olympisch goud op de 500 meter, zag op de EK Suzanne Schulting nog niet, maar weet wel dat haar voormalige rivale in 'haar' Milaan weer terug is.

De bijna 36-jarige Fontana gaat haar zesde Winterspelen rijden en meteen haar laatste (waarschijnlijk). De Italiaanse is dolblij dat ze op het shorttrackijs Schulting weer tegenkomt. De Nederlandse kreeg een aanwijsplek van bondscoach Niels Kerstholt en rijdt in ieder geval de 1500 meter. Ook op de 1000 meter en de relay zou Schulting ingepast kunnen worden. Dan zouden zij en Fontana elkaar weer tegenkomen op het ijs. "Ik ben heel blij voor haar en ik hoopte al dat ze terug zou komen", zegt Fontana in gesprek met de NOS.

'Die is gek'

"Nu kan op z'n minst één van ons de dubbele discipline doen. Ik ben totaal niet verbaasd dat ze terug is." Ze is er heilig van overtuigd dat Schulting het nog goed gaat doen ook in Milaan. "Wie over haar twijfelt, is gek", lacht Fontana. Schulting neemt in Milaan de plek in van Diede van Oorschot. De jongeling (22) werkte twee jaar lang keihard met de Nederlandse vrouwen om de aflossing te perfectioneren, maar moet de teleurstelling slikken dat ze niet mee mag.

Zoë Deltrap en Diede van Oorschot

Op de EK shorttrack won TeamNL goud op de relay. Van Oorschot reed de halve finale en deelt dus mee in de feestvreugde. Ploeggenote Zoë Deltrap noemt het 'heel bijzonder'. "Of het mooi voor Diede is dat we goud hebben gepakt?", kaatst ze de vraag terug in de NOS Schaatspodcast. "Ja, dat is heel bijzonder. Dat we met z'n vijven nog hebben kunnen laten zien hoe goed we zijn als team. Zij werkt net zo hard mee aan alle successen, want we hebben twee jaar lang elke dag getraind."

