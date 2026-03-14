Jens van 't Wout heeft een merkwaardige halve finale op de WK shorttrack achter de rug. De ster van de Olympische Spelen was onderdeel van een chaotische 500 meter in Canada. Van 't Wout kwam hard ten val, maar kende toch een meevaller. Mede daardoor kon hij even later een fraaie medaille grijpen.

Het onderdeel zorgde op de Olympische Spelen nog voor een hoop spektakel. Van de vijf finalisten kwamen er destijds drie uit Nederland: Jens van 't Wout, Melle van 't Wout en Teun Boer. Laatstgenoemde kwam in een finale vol chaos ten val, waarna de broertjes Van 't Wout het zilver en brons pakten achter de Canadees Dubois. Dat leverde emotionele beelden op van de broers die dolgelukkig en emotioneel waren dankzij elkaars medaille.

Die medaille was nu alleen voor Jens nog mogelijk na een werkelijk bizarre race. Melle van 't Wout werd in de heats gediskwalificeerd en in de halve finales ging het voor Jens helemaal mis. In zijn rit ging het fout, vlak voor het ingaan van de laatste ronde. De Canadees Dubois reed vooruit en daarachter was Van 't Wout verwikkeld in een felle strijd met de Turkse shorttracker Furkan Akar. Vervolgens viel hij en werd Van 't Wout meegenomen in zijn val. Ook de Pool Pigeon werd vervolgens geschept door de Nederlander.

Meevaller en zilver voor Van 't Wout

Het leek er dus op dat Van 't Wout, die hard viel, zijn plek in de finale in rook zag opgaan. Maar na lang beraard van de jury kreeg hij een fijne opsteker: de Nederlander werd toegevoegd aan de finale, die kort daarna plaatsvond. Van 't Wout begon op de vijfde plek, waardoor het lastig werd om voor het goud te gaan. Van 't Wout hield er na een paar sterke inhaalacties zilver aan over, achter Dubois. De Canadees werd na olympisch dus ook wereldkampioen op die afstand. Het brons ging naar de Turkse shorttracker die met Van 't Wout in botsing kwam in de halve eindstrijd.