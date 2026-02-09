De Nederlandse shorttrackers treffen dinsdag in de kwartfinale van de gemengde aflossing op de Olympische Spelen gastland Italië. Polen en Hongarije zijn de andere twee landen die in de eerste kwartfinale zijn ingedeeld, blijkt uit het vrijgegeven schema.

De tweede kwartfinale bestaat uit Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Japan en Frankrijk. In de derde en laatste kwartfinale komen Canada, China, België en Kazachstan in actie in de Milano Ice Skating Arena.

Schema

De eerste twee landen van elke kwartfinale op de gemengde aflossing, waarbij het team bestaat uit twee vrouwen en twee mannen, plaatsen zich voor de halve finale. Daarnaast mogen ook de twee snelste nummers 3 door naar de halve eindstrijd. De halve finales en finale worden ook dinsdag al afgewerkt.

Bondscoach Niels Kerstholt heeft bij de mannen de beschikking over Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Friso Emons en Itzhak de Laat. De vrouwenselectie bestaat uit Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Zoë Florence Deltrap en Selma Poutsma.

Suzanne Schulting

Suzanne Schulting, de vijfde shorttrackster van TeamNL, doet maandagavond nog mee op de 1000 meter bij het langebaanschaatsen en sluit daarna aan bij de shorttrackers. De drievoudig olympisch kampioen ontbreekt dinsdag daarom op de gemengde aflossing. Schulting rijdt later in het toernooi de 1500 meter en hoopt ook in aanmerking te komen voor de aflossing bij de vrouwen.

De gemengde aflossing werd vier jaar geleden in Beijing toegevoegd aan het olympische programma. Schulting ging in de halve finale onderuit, waardoor Nederland een medaille op dat onderdeel misliep.

Op de laatste training maandagochtend waren alle Nederlandse shorttrackers, op Schulting dus na, van de partij. Kerstholt droeg een mondkapje omdat hij een beetje verkouden is.