Het was even muisstil op de Olympische Spelen in Milaan toen de Poolse shorttrackster Kamila Sellier ten val kwam en een schaats in haar gezicht kreeg. Voor altijd zal een litteken op het gezicht te zien zijn bij de shorttrackster. Zondag had de Poolse iets bijzonders te vieren, al gebruikte ze het moment ook om terug te kijken op de afgelopen tijd, die voor haar behoorlijk hectisch was.

Shorttrack staat natuurlijk bekend als een spectaculaire sport pur sang. Met listige inhaalacties en de een na de andere valpartij zorgt een race er altijd voor dat toeschouwers op het puntje van hun stoel gaan zitten. Maar dat het toch ook best gevaarlijk kan zijn, ondervond Sellier op de Winterspelen.

Op de 1500 meter sloeg het noodlot toe voor de Poolse in de shorttrackarena. Sellier kreeg naemlijk een schaats van concurrente Kristen Santos-Griswold in haar gezicht en daardoor een grote wond net onder haar oog. Daardoor is ze voor het leven getekend, al had het nog erger kunnen uitpakken. Zondag vierde ze een bijzondere dag en werpt ze een terugblik op het leven na haar ongeluk.

Speciale dag

Op zondag 12 april werd Sellier namelijk 26 jaar oud. Dat vierde ze met een grote club vrienden en haar partner. Op haar Instagram deelt ze een hele reeks met foto's van het feestje, maar ook van het ziekenhuis waar ze lag én van de Olympische Spelen. Bovendien komt ook de Nederlandse Selma Poutsma voorbij. De contouren van het litteken zijn nog altijd zichtbaar en zullen dat ook blijven. Bij de foto's schrijft een openhartige shorttrackster over haar verjaardag en hoe ze de afgelopen weken heeft ervaren.

"Een beetje ouder, maar veel iconischer", begint Sellier haar terugblik op Instagram. "Op mijn 25e had ik alles. Liefde, lachen, geluk, pijn, dromen die niet altijd op tijd uitkomen en uitdagingen, maar ook acceptatie van dingen die we niet in de hand hebben."

'Mensen die van me houden'

De shorttrackster uit het noorden van Polen heeft veel steun gehad aan haar directe omgeving, tijdens haar ziekenhuisbezoekjes en herstel. "En het allerbelangrijkste: mensen die van me houden, me steunen en meer in me geloven dan ikzelf. Dankbaar voor alles wat er dit jaar is gebeurd", besluit ze hoopgevend.