Rentree Suzanne Schulting blijft gesmeerd gaan: vrouwenploeg naar relayfinale in Dresden

De rentree van Suzanne Schulting in het shorttrack gaat gesmeerd. Als lid van de Nederlandse relayploeg won ze zaterdag de halve finale bij de World Cup in Dresden. Eerder op de dag veroverde ze brons op de 1500 meter.

De Nederlandse ploeg, die verder bestaat uit Yara van Kerkhof, Michelle Velzeboer en Xandra Velzeboer, was ingedeeld bij Zuid-Korea (tweede), China (derde) en Japan (gediskwalificeerd). In de andere halve finale verdienden de Verenigde Staten en Canada een startbewijs voor de eindstrijd op zondag.

Comeback Schulten

Voor Schulting zijn de races in Dresden haar eerste wedstrijden in bijna een jaar. Vorig jaar maart kwam ze tijdens de WK in Zuid-Korea voor het laatst in actie.De drievoudig olympisch kampioene stelde de start van haar seizoen eerder uit door oververmoeidheid en een trainingsongeluk, waarbij ze geblesseerd raakte aan haar rug. Ze kwalificeerde zich vrijdag ook voor de kwartfinales van de 1000 meter van zondag.

Mannen

De mannenploeg werd in de kwartfinale al uitgeschakeld. Itzhak de Laat, Kay Huisman, Friso Emons en Hugo Bosma waren op weg om hun heat te winnen. De Laat vloog plots, zonder direct herleidbare reden, de baan uit, waardoor Nederland derde werd. Dat betekende einde toernooi.

Mixed relay

In de finale van de mixed relay werd het Nederlandse team zaterdag tweede. De VS pakte goud, Zuid-Korea brons. Het team had als leden Teun Boer, Friso Emon, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer.

