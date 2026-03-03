Xandra Velzeboer floreerde op de Olympische Winterspelen in Milaan. De 24-jarige shorttrackster pakte twee keer goud. De ster van Velzeboer is rijzende en nu zijn er mensen die mee willen liften op haar succes. Dus doet de Nederlandse een dringende oproep. "Dit ben ik niet."

Velzeboer reisde naar de Winterspelen af als torenhoog favoriete op de 500 meter. Dat maakte de shorttrackster dubbel en dwars waar. Velzeboer eindigde ruim een halve seconde voor de Italiaanse Arianna Fontana. Die vorm trok ze door naar de 1000 meter. Daar was het een stuk spannender. Velzeboer duwde haar schaats net wat eerder over de streep dan Courtney Sarault uit Canada.

Drukke week na Olympische Winterspelen

Velzeboer was daardoor een van de succesvolste Nederlandse olympiërs in Milaan. Alleen Jens van 't Wout deed het met drie keer goud en eenmaal brons beter. Eenmaal terug in Nederland volgde huldiging op huldiging. Ook werd Velzeboer net als enkele andere olympische medaillewinnaars uitgenodigd in Paleis Noordeinde. Daar gingen ze op bezoek bij koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia.

Omdat Velzeboer in 2022 al olympisch kampioene werd, kreeg ze geen lintje. De shorttrackster is immers al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Velzeboer, die op de sluitingsceremonie samen met schaatser Jorrit Bergsma de Nederlandse vlag droeg, kreeg een 'Chapeau'-beeldje.

Velzeboer slachtoffer van identiteitsfraude

Velzeboer vergaarde dus veel bekendheid de afgelopen maand en daar wilde iemand op TikTok van profiteren. Er werd een account aangemaakt onder de naam @xandra_velzeboer. De shorttrackster is echter niet actief op het sociale medium en dus deed ze via Instagram een oproep. Ze plaatste een screenshot van het nepaccount met de tekst: "Als je dit account ziet, rapporteer het dan alsjeblieft. Ik zit niet op TikTok, dus ik ben dit niet."

i © Instagram: xandravelzeboer

WK shorttrack

Velzeboer is inmiddels weer teruggekeerd op het shorttrackijs. De blik gaat op de WK, die van 13 tot en met 15 maart worden georganiseerd in het Canadese Montreal. Ook haar zusje Michelle is van de partij, evenals olympiërs Selma Poutsma en Zoë Deltrap. Suzanne Schulting, die in Milaan nog op de 1500 meter meedeed, is buiten de selectie gelaten. Diede van Oorschot neemt haar plek over.