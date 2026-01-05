Suzanne Schulting is door de KNSB en de selectiecommissie in de wachtkamer geplaatst. De Nederlandse topschaatsster had gehoopt maandag bij de definitieve ploeg te zitten die Nederland mag vertegenwoordigen op het shorttrack. Maar er moet langer gewikt en gewogen worden en dat bevalt Schulting maar niks.

Schulting hoort graag zo snel mogelijk of zij op de Winterspelen van Milaan en Cortina naast de langebaan ook mag uitkomen op het shorttrack. De selectiecommissie shorttrack van de KNSB heeft de drievoudig olympisch kampioene nog niet voorgedragen. "Het is nog vaag en vervelend dat er voor mij nu nog geen duidelijkheid is. Ik wil heel graag naast de langebaan ook het shorttrack erbij doen, maar dan wil ik wel zeker weten dat ik een aanwijsplek krijg", zei Schulting bij de teampresentatie van de olympische ploeg in Thialf.

'Zolang ik die niet heb...'

"Zolang ik die niet heb, kan ik geen concreet plan gaan maken richting de Spelen, want ik zal ergens nog een extra trainingskamp moeten inlassen." Wat Schulting betreft hoeft de selectiecommissie er niet lang over na te denken. "Ik snap dat het lastig is, omdat ik geen World Tour-wedstrijden heb gereden, maar ik heb afgelopen weekend op de NK mijn benen laten spreken", zei ze over haar zege op de 1500 meter en derde plaats op de 1000 meter bij de NK shorttrack. "Met weinig training laat ik zien dat ik me er zo tussen kan rijden, dus er zit nog veel meer in."

'Dat is wat ik wil'

Schulting rijdt op de Spelen de 1000 meter op de langebaan en zou bij het shorttrack liefst de 1000 meter, 1500 meter en relay schaatsen. "Dat is wat ik wil, maar als ik één afstand mag rijden, ben ik al superblij. Er zijn belangen die het lastig maken om mij op te nemen in de aflossingsploeg, maar ik zie daar zelf geen probleem in. Ik heb een bak mondiale ervaring op de relay. Ik heb olympisch goud gehaald, dus ik ben geen koekenbakker."

Vijfde en laatste naam

De selectiecommissie heeft tot uiterlijk 20 januari de tijd om de vijfde en laatste vrouw aan te wijzen die naar Milaan mag met de shorttrackploeg. Bondscoach Niels Kerstholt heeft al wel de zekerheid over de zusjes Xandra en Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap.