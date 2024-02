Suzanne Schulting meteen weer de snelste bij rentree op het ijs na elf maanden afwezigheid

Suzanne Schulting (26) heeft haar eerste wedstrijd sinds elf maanden gereden. De Nederlandse shorttrackster keerde vrijdagochtend na lange afwezigheid terug op het ijs tijdens de World Cup in Dresden.

Ze reed in de vijfde heat van de 1500 meter en klokte daarin maar meteen de snelste tijd van haar heat. Ze was bijna een halve seconde sneller dan nummer twee Rina Yamana. Ze reed niet de snelste tijd (2:23.556) van het hele veld, maar dat hoefde ook niet. De beste twee van elke heat gingen door naar de halve finales.

Schulting heeft zich dus bij haar rentree meteen van haar beste kant laten zien. Ze mag zich melden voor de halve finales op de 1500 meter. Later rijdt ze ook nog de heats op de 1000 meter en mogelijk ook nog de gemengde- en vrouwenestafette.

Wat was er met Schulting?

Schulting schaatste in maart 2023 nog het WK, maar daarna ging het ineens mis. Ze zat in het voorstadium van 'overtraind' en had een virus in haar lichaam. Conclusie na een paar tests: haar lichaam was helemaal op. Daar moest ze een half jaar van herstellen en vervolgens liep ze een enorme wond op tijdens een schaatsongeluk.

WK in Rotterdam

Het EK shorttrack van vorige maand kwam nog te vroeg voor Schulting, maar ze hoopt wel op tijd in vorm te zijn voor het WK in Rotterdam, dat half maart is.