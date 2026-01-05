Het duurt nog iets meer dan een maand tot de Olympische Winterspelen en dus wordt langzaam duidelijk welke sporters Nederland in Milaan zullen vertegenwoordigen. De selectie van de langebaanschaatsers werd op nieuwsjaardag bekendgemaakt en maandag is het tijd voor de shorttrackers. Het belooft voor Suzanne Schulting dus een hele spannende dag te worden.

Een woordvoerder van schaatsbond KNSB bevestigde na afloop van het NK shorttrack dat er waarschijnlijk maandag duidelijkheid komt over welke rijders er naar de Olympische Winterspelen zullen gaan. Nederland mag bij het shorttrack met vijf mannen en vijf vrouwen meedoen.

Wel of geen Schulting?

Grote vraag is of Schulting volgende maand als shorttrackster in actie komt op de Spelen. De drievoudig olympisch kampioene maakte dit weekend na bijna twee jaar haar rentree als shorttrackster. De Friezin brak bij het WK van 2024 in Ahoy haar enkel en richtte zich vanaf dat moment op het langebaanschaatsen. In die discipline plaatste ze zich eind december op de 1000 meter voor de Olympische Spelen.

De 28-jarige Schulting liet op het NK zien dat ze ook zonder ritme nog steeds goed kan shorttracken. Ze won de 1500 meter en werd derde op de 1000 meter. Vervolgens is het woord aan de selectiecommissie, maar technisch directeur Remy de Wit, Wilf O'Reilly en Viktor van den Hoff gaven zondagavond nog geen uitsluitsel. De selectiecommissie heeft aanbevelingen gekregen van bondscoach Niels Kerstholt.

Mocht Schulting toch een plekje krijgen in de selectie dan zou dat dus vervelende gevolgen hebben voor één van de vaste waardes van de Nederlandse ploeg. Zussen Michelle en Xandra Velzeboer lijken samen met Selma Poutsma wel zeker van hun plaats op de Spelen, maar voor Zoë Deltrap en Diede van Oorschot wordt het dus heel spannend wat de commissie beslist. Zij moeten hopen dat het team dat de relay won bij de laatste twee World Tour-wedstrijden intact blijft.

Shorttrackgrootheid

Schulting kroonde zich in 2018 als eerste Nederlandse tot olympisch kampioene in het shorttrack door de 1000 meter te winnen. Die titel verdedigde vier jaar later met succes en ook won ze toen met het team de relay. Schulting won ook nog een zilveren en twee bronzen medailles op de Spelen. Verder pakte ze in haar loopbaan maar liefst elf wereldtitels en was zeventien keer goed voor EK-goud.