Het Nederlandse shorttrackicoon Sjinkie Knegt maakte zondag bekend dat hij officieel een punt zet achter zijn actieve loopbaan. De schaatser uit Bantega blikt terug op zijn carrière, vertelt waar hij het meest trots op is en kijkt naar wat hij allemaal heeft bereikt.

Knegt maakte zondag officieel bekend dat er een einde komt aan zijn periode als actief schaatser. De Schicht uit Bantega wilde niets liever dan nog een keer vol gaan voor goud op de Olympische Winterspelen, maar onlangs bleek dat dat er niet meer in zat. Een slepende bilblessure zorgde ervoor dat Knegt de spelen niet ging halen, waardoor ook zijn belangrijke doel wegviel. Voor het Nederlandse schaatsicoon blijft het goud op de Olympische Spelen dus 'de enige prijs die hij nooit gehaald heeft'.

'Daar ben ik het meest trots op'

Als pionier stond Knegt aan de wieg van de opmars van shorttrack in Nederland. Samen met een aantal anderen zette de 36-jarige Fries de sport op de kaart en achteraf gezien is hij daar ook 'het meest trots op'. "We hebben van iets dat niets was wat groots kunnen maken. Ontzettend mooi. Dat was zeker niet mijn insteek toen ik ooit ben begonnen als shorttracker. Ik wist niet eens wat de sport inhield", zo vertelt een open Knegt als hij terugkijkt op zijn loopbaan in gesprek met schaatsen.nl.

Knegt won dan weliswaar geen goud op de OIympische Spelen, maar hij mocht wel gigantisch vaak een prijs in ontvangst nemen. Zo pakte hij wel zilver en brons op de Spelen, pakte hij vier keer goud op het wereldkampioenschap en vijf keer zilver. Knegt is zelf niet zo bezig met hoe vol zijn prijzenkast is. "Ik was Sjinkie die lekker wilde schaatsen. Precies dát. En hoe de mensen daarnaar keken, zou mij een zorg zijn. Zo heb ik het altijd gedaan", vertelt de gedecoreerde topschaatser over het aantal zeges dat hij wist te behalen.

Tegenslag

In zijn loopbaan heeft Knegt ook met fors wat tegenstand te maken gekregen. De Nederlander kende in 2019 een horrorjaar toen hij in brand vloog bij het aansteken van de houtkachel en een maand daarvoor een spier in zijn been bijna volledig afscheurde. Knegt kijkt op die periode niet graag terug en hij kijkt vooral vooruit naar wat er komen gaat rondom de spelen waar hij als toeschouwer aanwezig zal zijn. "Het wordt sowieso niet lastig om de wedstrijden op de Spelen te volgen, want ik geniet van de sport en blijf dat doen."