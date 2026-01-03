Het gaat vooralsnog meer dan prima met Suzanne Schulting bij haar terugkeer op de korte baan. De topschaatsster doet dit weekeinde mee aan de NK shorttrack en boekte zaterdag een plekje in de finale van de 1000 meter. Voor Angel Daleman viel het doek.

Schulting brak twee seizoenen geleden bij de WK shorttrack in eigen land haar enkel. Sindsdien kwam ze niet meer in wedstrijdverband in actie op dat onderdeel. De meervoudig olympisch kampioene verlegde haar focus naar de langebaan. Daar werd ze in haar eerste jaar gelijk derde op de EK sprint en wereldkampioene op de teamsprint.

Succes in Thialf

Voorafgaand aan dit olympische seizoen hakte Schulting de lastige knoop door om bij de langebaan te blijven. Dat pakte in eerste instantie niet goed uit, omdat ze zich niet wist te plaatsen voor de World Cups. Met een mindere voorbereiding verscheen ze aan de start van het beruchte olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waar tickets voor de Winterspelen te verdienen waren.

Mede door een valpartij van topfavoriete Jutta Leerdam werd Schulting tweede op de 1000 meter. Daarmee had ze een olympisch zitje binnen. Op de 500 meter wist Schulting zich niet te plaatsen. Terwijl het OKT nog niet afgelopen was, ging de 28-jarige alweer door. Ze had haar zinnen gezet op deelname aan de NK shorttrack.

Schulting naar finale op 1000 meter

Vrijdag kwam ze zonder moeite door de kwalificaties. Zaterdag stond allereerst de halve finale van de 1000 meter op het programma. Schulting schaatste daarin tegen onder anderen Xandra Velzeboer en Zoe Deltrap. Schulting deed dat in de clubkleuren van Team Essent, waar ze voor uitkomt op de langebaan.

Als in haar glorietijden nam Schulting meteen de leiding. Tegen het einde van de race passeerde Velzeboer haar nog. Dat deerde Schulting niet, want ze eindigde bij de beste twee. Daarmee plaatste ze zich voor de finale later op de dag. Teamgenote Angel Daleman kwam in de andere halve finale niet verder dan een vierde plek. Haar 1000 meter zit erop.

NK shorttrack

Schulting staat ook nog in de halve finales van de 1500 meter, die op zondag worden verreden. Ze is drievoudig olympisch kampioene shorttrack, waarvan twee gouden medailles kwamen op de 1000 meter. Verder beschikt Schulting over olympisch zilver en brons (twee keer). Haar verdere palmares op de shorttrack is niet op één A4-tje samen te vatten. Ze heeft talrijke wereld-, Europese en nationale titels.

