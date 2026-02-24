Shorttrackbroers Jens en Melle van 't Wout drukten hun stempel op de Olympische Winterspelen in Milaan dankzij hun prestaties. Jens won drie keer goud en een bronzen plak, Melle een zilveren en gouden medaille. Tijdens de huldiging van TeamNL in Den Haag vertellen zij aan Sportnieuws.nl hoe zij de afgelopen weken beleefd hebben.

De bekendheid van de shorttrackbroers groeide enorm de afgelopen weken. "De aandacht is meer dan ooit, dus we zijn er volop van aan het genieten. Kijk maar hoe druk het hier is", vertelt Jens terwijl hij om zich heen kijkt naar de mensenmenigte. "Toen we hierheen liepen stopte elke auto, ging het raampje open en werd er geroepen: 'Hey, gefeliciteerd! We hebben genoten.' Dat is toch super gaaf?!"

De broers beleefden drukke weken in Milaan. Dat ging soms wat ten koste van hun nachtrust. "Vannacht was heerlijk", antwoordt Melle op de vraag hoe de broers de afgelopen weken geslapen hebben. "Dat was de langste nacht in tijden. Dus dat was erg lekker, om mijn ogen even wat langer dicht te doen."

Op bezoek bij de Koning

"Dat is echt heel vet", antwoordt Jens op de vraag hoe het voelt om op bezoek te gaan bij Koning Willem-Alexander. "We dachten, toen we ons medaille ophaalden, dat ons leven compleet was in principe. Dat we dat soort dingen samen mogen doen daarna, dat is de kers op de taart."

Etiquette

Of de broers bekend zijn met de etiquette van het koningshuis? "Nee, totaal niet", klinkt het. "Ik zei vandaag al dat we Xandra (Velzeboer, red.) gaan volgen, want die is wel goed in dat soort dingen. Wij willen vooral niet onbewust iets disrespectvols zeggen ofzo, dus we houden ons een beetje op de achtergrond", aldus Melle.

Naast de koning op de foto?

Of Jens als 'koning van de Spelen' tijdens het fotomoment ook naast de Koning wil staan? "Dat lijkt me wel heel cool, om naast de koning te mogen staan. We gaan het zien. Ik volg gewoon het team, maar ik zou het wel heel leuk vinden."