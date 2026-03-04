De Poolse shorttrackster die op de Spelen in haar gezicht werd geraakt met een schaats gaat met kleine stapjes vooruit. Inmiddels is er weer een nieuwe update van Kamila Sellier, die ernstig verminkt raakte in Milaan.

Het ging mis voor de 25-jarige Sellier in de kwartfinales van de olympische 1500 meter. De Poolse crashte flink en bij haar val kreeg de schaats van haar voorganger in haar gezicht. Het ijzer van de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold sneed Sellier bij haar ooglid, maar haar oog werd niet geraakt. De shorttrackster raakte even buiten bewustzijn en de schrik in de hal was dan ook groot.

Poolse shorttrackster komt met nieuwe update

Inmiddels is Sellier begonnen aan een lang behandeltraject. Dat startte in Milaan en is nu verder gegaan in Polen. Daar blijkt dat Sellier ziekenhuis in en ziekenhuis uit moet. Op Instagram deelt ze een nieuwe, heftige update. "Opnieuw een terugkeer naar huis, dit keer na een operatie voor de reconstructie van de oogkas. Er wachten me waarschijnlijk nog talrijke bezoeken aan de oogarts, maar alles gaat de goede kant op", aldus Sellier.

Ook bedankt ze in haar post haar geliefde. "Overigens zorgde mijn man ervoor dat ik niet verhongerde in het ziekenhuis", schreef de Poolse, gevolgd door de hashtag #bestemanooit. Wat opvalt is dat de shorttackster steeds haar getroffen oog heel subtiel buiten beeld laat. Dat doet ze door haar telefoon ervoor te houden. In een eerder bericht gebruikte ze al een bos bloemen om de wond te verbergen.

Risico van het vak

In de dagen na de crash werd de veroorzaakster online flink beschimpt. Sellier nam het op voor Santos-Griswold en noemde het een risico van het vak. "Wat er is gebeurd, is niemands fout. Dit is hoe onze sport werkt, het is onlosmakelijk verbonden met risico's. En ik ben mij bewust van deze als ik op het ijs stap."

Ook de Amerikaanse liet van zich horen. "Jouw vriendelijkheid en kracht betekenen meer voor me dan dat ik in woorden kan uitdrukken. Ik zou haar nooit bewust in gevaar brengen en ben erg dankbaar voor haar vriendelijkheid en begrip", sprak Santos-Griswold.

WK shorttrack

Van 13 tot en met 15 maar zijn in het Canadese Montréal de WK shorttrack. De Poolse Kamila Sellier ontbreekt uiteraard op het deelnemersformulier. Vanuit Nederland doen Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma, Zoë Deltrap en Diede van Oorschot mee. Bij de mannen staan Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Friso Emons en Kay Huisman.