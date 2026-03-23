De Poolse shorttrackster Kamila Sellier (25) werd op de Olympische Winterspelen in Milaan wereldnieuws door haar afgrijselijke blessure. Nu heeft ze zelf in een langverwacht interview verteld hoe ze de snijwond van een schaats in haar gezicht beleefd heeft. Ook toont ze voor het eerst uitgebreid het litteken wat ze eraan overhield.

Ernstige valpartijen en daarbij behorende heftige blessures en verwondingen horen bij het shorttrack, vertelt Sellier in haar uitgebreide interview aan het Poolse televisieprogramma Dzień Dobry TVN. "Helaas worden we soms in het gezicht geraakt door een ander, en op verschillende andere plekken. En helaas is het zo gelopen. Ik zal een litteken overhouden, mijn zicht zal misschien wat wazig zijn, maar ik geef niet op", zei de 25-jarige Sellier strijdlustig.

'Het was een ernstig ongeluk'

"Het was een ernstig ongeluk, en ik probeer er zo positief mee om te gaan omdat ik zulke geweldige mensen om me heen heb. Mijn ouders, mijn man en een fantastische coach. Mijn hele familie staat achter me, maar ook de hele wereld. Ik heb zoveel positieve berichten van iedereen gekregen. Dat is waarschijnlijk de reden waarom ik er zo positief mee omga. Mensen hebben veel ergere problemen dan een snijwond in hun gezicht. Ik ben gelukkig, dus wat wil ik nog meer?"

'Iedereen was in shock'

Haar man Diané Sellier zat ook bij het gesprek en vertelt hoe het voor hem was om het heftige moment op de 1500 meter shorttrack mee te maken. "Ik heb de race live gezien, maar ik wist niet dat Kamila in haar gezicht was geraakt. Later, toen ik de herhaling zag, zag ik dat de wond open was. Het was een schok voor me. Ik voelde me erg slecht. Ik heb zo snel mogelijk het team, de coach en iedereen die erbij was gebeld. Iedereen was in shock."

Lichte paniekaanval

Ze belde hem zo snel mogelijk om te laten weten dat het naar omstandigheden goed met haar ging. "Ik denk dat hij veel meer geschrokken was, dat hij een lichte paniekaanval kreeg omdat hij niets aan de telefoon kon zeggen", weet ze nog van dat gesprek. Na een dagenlang ziekenhuisbezoek en de nodige operaties, is de shorttrackster nu aan het herstellen.

'Dat is het grootste ongemak'

"Ik heb een titanium gaasje, dat onder mijn oog in de oogkas is geplaatst. Ik heb nog steeds een gebroken bot onder mijn wenkbrauw. Het grootste ongemak is dat ik dubbel zie als ik omhoog kijk, en soms ook als ik omlaag kijk. Het verandert wel, want eerst zag ik dubbel aan de linkerkant, toen recht vooruit, en nu zie ik nog steeds dubbel als ik omhoog kijk."