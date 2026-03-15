Voor Xandra Velzeboer is er een einde gekomen aan een fantastisch seizoen. Bij de WK shorttrack in Canada onderstreepte ze dat nogmaals met twee keer goud. Al was er wel weer een ongelukkige valpartij. Nu is het tijd voor Velzeboer om te genieten van welverdiende rust.

De allerlaatste dag van het WK shorttrack waren er een van twee gezichten voor Xandra Velzeboer. De dag begon ongelukkig met een valpartij op de gemixte aflossing, net als op de Spelen, maar werd gevolgd door twee medailles. Op de 500 meter werd het zelfs de wereldtitel voor de 24-jarige schaatsster.

'Echt kapot'

Het leidde tot een gelukkige Velzeboer na afloop. "Ik ben echt kapot, het hele weekend was zwaar", aldus een uitgeputte atlete tegenover NOS. "Maar ik ben blij dat het weer is gelukt. Voor de vierde keer een wereldtitel. Niet normaal."

Valpartij

Wel was daar het smetje van haar valpartij op de mixed relay. "Ik weet het niet, maar er lag iets op het ijs", meent de Culemborgse daarover. "Ik voelde het toen ik die duw kreeg van Michelle. Mijn hele mes was bot en dan kan je niet schaatsen. Maar hier kon ik niks aan doen."

WK

Over het gehele WK is Velzeboer zeer te spreken. "Dit WK reed ik alles en dan wil ik voor elke afstand voor de winst rijden. Ik heb goede ritten gereden, maar het was ook zwaar." Vooral de zilveren medaille op de 1500 meter, normaal niet haar specialiteit, deed haar veel goeds. "Ik voelde dat ik daar iets wilde neerzetten. En ik heb laten zien dat ik het ook op de 1500 meter kan."

Toch had het WK nóg iets mooier kunnen zijn. "Ik ben opgelucht dat het seizoen kalar is en ik deze titel heb, maar ik had graag met Michelle in de finale gestaan. "Nu is het tijd voor een welverdiende vakantie voor Velzeboer. Daar heeft ze wel al een idee over. "Ik ga eerst naar huis en dan op vakantie. Lekker met mijn voeten in het zand zitten", besluit ze.

Succesvol seizoen

Voor Velzeboer is het een zeer succesvol seizoen geworden. Met haar prestaties is ze met recht de koningin van de shorttrackhal. Op de Olympische Spelen in Milaan won ze tweemaal goud, op de 500 en 1000 meter. Ook op het WK in Montréal pakte ze, met de 500 meter en de aflossing bij de vrouwen twee gouden plakken.