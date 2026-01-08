Suzanne Schulting was na het OKT al zeker van haar plek op de Olympische Winterspelen in Milaan, maar ze deed ook nog een gooi naar een dubbelrol. Inmiddels is er goed nieuws van de KNSB: Schulting mag ook als shorttrackster deelnemen aan de 1500 meter. Ze heeft daardoor wel een druk programma in Milaan.

Schulting rijdt op de langebaan de 1000 meter. Op die afstand plaatste ze zich knap als tweede achter Femke Kok tijdens het OKT. Jutta Leerdam viel, maar mag door een aanwijsplek het Nederlandse trio compleet maken in februari. Daarnaast neemt TeamNL voormalig shorttrackkoningin Schulting ook mee. Ze krijgt een aanwijsplek op de 1500 meter in het shorttrack. Een blik op het programma van de Winterspelen in Milaan geeft Schulting in ieder geval een goede kans om mee te doen om de medailles.

Meerdere onderdelen

Omdat ze op de langebaan alleen de 1000 rijdt én die afstand al vroeg tijdens de Spelen wordt gereden, kan ze zich daarna zonder problemen richten op het shorttrack. Afgaande op de NK shorttrack van afgelopen weekend zou ze op haar 'eerste liefde' maximaal in actie kunnen komen op de 1000 en 1500 meter, plus de aflossing met de vrouwenploeg. Een eventuele gemengde aflossing zou het slechtst uitkomen voor Schulting, omdat die de ochtend na de 1000 meter langebaan wordt gereden.

Nadat ze maandag 9 februari op de 1000 meter langebaan in Milaan in actie is gekomen, sluit Schulting volledig aan bij TeamNL Shorttrack, meldt de KNSB. De 1500 meter shorttrack staat gepland voor vrijdag 20 februari. Verdere invulling van afstanden wordt bepaald door de bondscoach.

Alleen 'uitdaging' rond gemengde aflossing

Het is uiteindelijk aan bondscoach Niels Kerstholt om op de teamonderdelen de vier rijders te selecteren die moeten strijden om de medailles. In het kader van de ideale voorbereiding zou hij Schulting een kleine 18 uur na haar 1000 meter langebaan niet moeten selecteren voor de gemengde aflossing, maar daarna zou hij de volledige beschikking over haar kunnen hebben. Zaterdag 14 februari is pas de eerste echte shorttrackdag voor Schulting.

Programma Suzanne Schulting Olympische Spelen

Let op: onderstaand programma gaat ervan uit dat Schulting al haar afstanden én de vrouwen-aflossing mag rijden. Wordt ze voor minder afstanden meegenomen, dan wordt haar programma logischerwijs ook minder. Ze kreeg haar aanwijsplek voor de 1500 meter.

Maandag 9 februari 2026 vanaf 17.30 uur: 1000 meter (langebaan)

Dinsdag 10 februari 2026, vanaf 11.53 uur: gemengde aflossing (shorttrack)



Zaterdag 14 februari 2026, vanaf 20.59 uur: 1000 meter vrouwen, kwalificaties (shorttrack)

Zaterdag 14 februari 2026, vanaf 22.00 uur: aflossing vrouwen 3000 meter, halve finales (shorttrack)



Maandag 16 februari 2026, vanaf 11.00 uur: 1000 meter vrouwen, finales (shorttrack)



Woensdag 18 februari 2026, vanaf 20.50 uur: aflossing vrouwen 3000 meter, finales (shorttrack)



Vrijdag 20 februari 2026, vanaf 20.15 uur: 1500 meter vrouwen (shorttrack)

