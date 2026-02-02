Lindsey Vonn gaat door een lastige periode richting de Olympische Spelen. De 41-jarige skilegende maakte dit jaar een comeback, maar vlak voordat de spelen starten, raakte ze betrokken bij een zware val. Richting Milaan vraagt ze nu advies bij een belangrijk persoon die haar helaas is ontvallen.

Vonn maakte op 41-jarige leeftijd haar comeback om nog een keer mee te doen aan de Olympische Spelen. De Amerikaanse is een van de meest iconische atleten ooit in het alpineskiën. In 2019 moest ze stoppen vanwege pijn aan haar knie, maar inmiddels is ze dus terug en skiet ze met een prothese in de knie. Tijdens de spelen van Vancouver in 2010 won ze al eens goud op de afdaling en ze hoopt daar nog een medaille in Milaan bij te kunnen doen.

Echter sloeg enkele weken voor de spelen het noodlot toe. Tijdens een afdaling in het Zwitserse Crans Montana ging Vonn hard onderuit. De Amerikaanse kon uiteindelijk nog op ski's de finish overkomen, maar vervolgens moest ze wel met een helikopter weggebracht worden. Het is nog niet bekend of ze de spelen zal halen, maar er zijn wel grote zorgen over de gesteldheid van het icoon van de skisport.

Overleden coach

Vonn zoekt steun in deze lastige tijd en daarom bezocht ze ook het graf van haar overleden coach Erich Sailer. Hij overleed in augustus van vorig jaar op 99-jarige leeftijd. Vonn was erg close met haar trainer en ging dan ook door een moeilijke tijd toen hij heen ging. "Het is moeilijk om in woorden te kunnen omschrijven wat deze man voor mijn leven betekend heeft. Ik zou niet de persoon of de skiër zijn die ik vandaag de dag ben zonder hem. Ik zal ervoor zorgen dat mijn laatste afdalingen in het skiën betekenisvol zijn, voor jou", plaatste Vonn in een uitgebreid afscheidsbericht op haar Instagram.

De 41-jarige Vonn bezocht maandag het graf van Sailer om met hem stil te staan bij haar crash. Bij een foto van het graf plaatst de Amerikaanse de tekst: 'Ik weet precies wat hij zou zeggen. Ik wou alleen dat hij hier was om het tegen me te zeggen.'